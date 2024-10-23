Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.0 комментариев
Цены на нефть стабилизировались после роста
Мировые цены на нефть стабилизировались после роста накануне
Мировые цены на нефть начали снижаться после сильного роста накануне, в случае снижения ближневосточных рисков котировки могут стабилизироваться, считают аналитики.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 снижается на символические 0,13%, до 75,94 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,13%, до 71,65 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что за торговую сессию накануне цена Brent выросла на 2,36%, а WTI – на 2,43%.
«Рынок продолжает отражать «внешнеполитическую премию», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзянь, который имеет в виду ситуацию на Ближнем Востоке. «Если она уменьшится, внимание инвесторов переключится на слабые фундаментальные показатели, соответственно, риски сместятся в сторону снижения цен», – добавил он.
Кроме того в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал оценку запасов сырья в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 октября, увеличились на 1,643 млн баррелей, хотя аналитики ждали роста только на 0,7 млн баррелей.