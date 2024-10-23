Мировые цены на нефть стабилизировались после роста накануне

Tекст: Мария Иванова

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 снижается на символические 0,13%, до 75,94 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,13%, до 71,65 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что за торговую сессию накануне цена Brent выросла на 2,36%, а WTI – на 2,43%.

«Рынок продолжает отражать «внешнеполитическую премию», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзянь, который имеет в виду ситуацию на Ближнем Востоке. «Если она уменьшится, внимание инвесторов переключится на слабые фундаментальные показатели, соответственно, риски сместятся в сторону снижения цен», – добавил он.

Кроме того в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал оценку запасов сырья в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 октября, увеличились на 1,643 млн баррелей, хотя аналитики ждали роста только на 0,7 млн баррелей.