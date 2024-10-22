Главы муниципалитетов обсудили проект закона о местном самоуправлении

Вместе с главами муниципалитетов из 89 регионов страны в мероприятии приняли участие представители администрации президента, Совфеда Госдумы, федеральных министерств и ведомств, органов законодательной власти субъектов, заместители губернаторов, а также отраслевые эксперты, сообщается на сайте «Муниципалитеты.рф».

К онлайн-трансляции подключились более 3 тыс. человек.

По словам автора законопроекта, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, для законодателей было принципиально важным участие муниципального сообщества в обсуждении готовящегося законопроекта. Поскольку именно местные власти станут непосредственными исполнителями норм нового закона.

«Перед тем как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Эта работа ведется в партнерстве с ВАРМСУ. Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим все аккумулировать в одном законе, унифицировать его. Кроме того, переход на одноуровневую систему подразумевает, чтобы власть была максимально приближена к гражданам, поэтому для больших муниципальных округов будут предлагаться территориальные органы местного самоуправления», – сказал Крашенинников.

Сбор инициатив в базовый для муниципального сообщества страны законопроект Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила 24 сентября. Почти месяц в регионах страны продолжалось обсуждение и выработка предложений.

«На муниципальной власти сегодня лежит колоссальная ответственность за качество жизни и комфорт наших граждан, поэтому очень важно, что основной закон, который будет регулировать работу местного самоуправления разрабатывается не за закрытыми дверями на федеральном уровне, а совместно со всем муниципальным сообществом страны», – сказал замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев.

С момента старта сбора предложений по законопроекту о местном самоуправлении от муниципального сообщества в ВАРМСУ поступило большое количество инициатив. Они связаны с перераспределением полномочий, организацией эффективной системы управления при переходе на одноуровневую модель. Главы активно включились в процесс и стали не просто исполнителями, а акторами законотворческого процесса, отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

В рамках круглых столов проектно-аналитической сессии участники смогли детально обсудить собранные со всей страны инициативы, которые были разбиты на три тематических блока. Один из них – переход к одноуровневой системе местного самоуправления.

Как отметила модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ АНО ЭИСИ Дарья Кислицына, участники единогласно пришли к выводу, что перестраивать систему нужно постепенно. В частности, сообщество предлагает подумать над длительным переходным периодом и отложенным вступлением положения о полномочиях и компетенциях МСУ.