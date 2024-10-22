Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Си Цзиньпин оценил вклад Татарстана в саммит БРИКС
Си Цзиньпин отметил вклад Татарстана в подготовку саммита БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул значимость вклада Татарстана в подготовку саммита БРИКС на встрече с Рустамом Миннихановым в аэропорту Казани.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань и провел короткую беседу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Как сообщает ТАСС, Си Цзиньпин выразил благодарность за работу, проделанную Татарстаном в подготовке предстоящего саммита глав государств БРИКС.
В ходе разговора Си Цзиньпин отметил: «Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Вы много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани [провели]». .
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыл в Казань для участия в саммите.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань, чтобы принять участие в мероприятии.