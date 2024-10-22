Рябков предупредил о риске прямого конфликта России и США

Замглавы МИД Рябков заявил о недооценке риска столкновения России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что отношения между Россией и США достигли самой низкой точки за многие годы, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что риск прямого столкновения стран в текущих условиях нельзя недооценивать. «Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», – сказал он.

Рябков отметил, что США продолжают испытывать Россию на прочность в различных сферах. Он подчеркнул, что Россия, хотя и терпелива, не чертит никаких «красных линий», поскольку противники могут использовать их в своих интересах. Рябков предупредил, что попытки подстегнуть НАТО в конфликт с Россией крайне опасны.

Кроме того, он отметил, что ядерное сдерживание в настоящем виде работает не полностью, и этим обусловлена необходимость модификации российской военной доктрины. Он выразил надежду, что сигналы, закладываемые в эту работу, будут поняты в Вашингтоне, других натовских столицах и Брюсселе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад может разрешить Украине наносить удары вглубь России, а в МИД России решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии.