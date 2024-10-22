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    Российские войска закрепились в Часовом Яре
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    Стало известно о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
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    Косачев назвал реакцию США на референдум в Молдавии фарсом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    0 комментариев
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    6 комментариев
    22 октября 2024, 10:14 • Новости дня

    Рябков предупредил о риске прямого конфликта России и США

    Замглавы МИД Рябков заявил о недооценке риска столкновения России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, что увеличивает риск прямого конфликта.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что отношения между Россией и США достигли самой низкой точки за многие годы, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что риск прямого столкновения стран в текущих условиях нельзя недооценивать. «Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», – сказал он.

    Рябков отметил, что США продолжают испытывать Россию на прочность в различных сферах. Он подчеркнул, что Россия, хотя и терпелива, не чертит никаких «красных линий», поскольку противники могут использовать их в своих интересах. Рябков предупредил, что попытки подстегнуть НАТО в конфликт с Россией крайне опасны.

    Кроме того, он отметил, что ядерное сдерживание в настоящем виде работает не полностью, и этим обусловлена необходимость модификации российской военной доктрины. Он выразил надежду, что сигналы, закладываемые в эту работу, будут поняты в Вашингтоне, других натовских столицах и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад может разрешить Украине наносить удары вглубь России, а в МИД России решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии.

    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

    Коментарии (17)
    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    19 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.

    Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».

    Теперь же США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

    Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    21 октября 2024, 06:01 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии

    Лавров назвал обманом призыв Байдена к переговорам без условий по ядерному оружию

    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес американского президента Джо Байдена, заявив, что его призыв к переговорам по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является обманом.

    Как передает ТАСС, Лавров отметил, что такие переговоры должны вестись на основе взаимного уважения, а не в условиях, когда одна сторона объявляет другую врагом и стремится к ее стратегическому поражению на поле боя.

    Министр подчеркнул, что идея переговоров без условий предполагает, что Россия должна согласиться на сокращение вооружений, не требуя от США изменений в их текущей политике. По мнению Лаврова, это не только нелогично, но и несправедливо. Он добавил, что подобные призывы скрывают желание США получить односторонние преимущества в стратегической стабильности.

    Ранее президент Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по ядерным вооружениям без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также указал на попытки США закрепить односторонние военные преимущества через эти переговоры, что категорически не устраивает Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

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    21 октября 2024, 06:34 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

    Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

    Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

    «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

    Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    20 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    Дипломаты взяли на контроль дело россиянина, обвиняемого в США в поставках электроники

    Российские дипломаты взяли на контроль дело Постового, обвиняемого в США в контрабанде

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты в Вашингтоне активно следят за ходом дела Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, и продолжают оказывать ему консульскую поддержку, поскольку он не признал вину.

    Дипломаты посольства России в Вашингтоне активно следят за развитием уголовного дела против россиянина Дениса Постового, которого американские власти обвиняют в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, сообщает ТАСС.

    Представители посольства сообщают, что поддерживают постоянную телефонную связь с Постовым и намерены продолжать оказывать ему консульско-правовую поддержку.

    18 октября в суде округа Колумбия состоялось первое заседание по делу Постового, в ходе которого он не признал свою вину.

    Следующее заседание назначено на 4 ноября и пройдет без его участия, так как оно будет носить характер статусной конференции, то есть обсуждения текущего состояния дела.

    Министерство юстиции США ранее, 16 сентября, объявило о задержании Постового в Сарасоте, штат Флорида. Ему предъявлены обвинения в сговоре для нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США.

    Американские власти утверждают, что Постовой поставлял в Россию технологии двойного назначения, которые могли быть использованы в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

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    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    20 октября 2024, 05:28 • Новости дня
    Маск предсказал ужесточение цензуры в США при победе Харрис

    Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на выборах приведет к цензуре СМИ в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск предположил, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США может быть введено серьезное ужесточение цензуры в средствах массовой информации. Об этом он заявил на встрече с избирателями в Пенсильвании, сообщает ТАСС.

    Маск подчеркнул, что под предлогом борьбы с дезинформацией могут быть предприняты значительные усилия по установлению цензуры.

    Эти заявления Маска прозвучали на фоне приближения выборов, которые состоятся 5 ноября. Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, будет состязаться с бывшим президентом Дональдом Трампом, кандидатом от республиканцев.

    Маск поддерживает кандидатуру Трампа и считает, что его победа поможет избежать цензурных ограничений в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выделил более 75 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа через собственный политический комитет.

    Также сообщалось, что Маск назвал Камалу Харрис недалекой после ее утверждения о законодательстве США, касающемся гендерного неравенства.

    Бизнесмен Илон Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США, назвав это «жестоким наказанием».

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    20 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Семь человек погибли при обрушении причала в Джорджии

    Обрушение причала на острове Сапело в Джорджии привело к гибели семи человек

    Tекст: Денис Тельманов

    На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.

    На острове Сапело в американском штате Джорджия произошло обрушение причала, в результате которого погибли семь человек. По данным NBC, инцидент произошел в субботу вечером, когда конструкция причала не выдержала и рухнула.

    Во время обрушения на причале находилось около двадцати человек, которые в результате оказались в воде. Пока не сообщается о числе раненых или состоянии пострадавших. Причины обрушения также остаются неизвестными.

    Телеканал NBC подчеркивает, что происшествие произошло в ходе ежегодного мероприятия, направленного на повышение интереса к культуре острова Сапело. Мероприятие традиционно привлекает множество участников и гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели 10 человек в результате урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду.

    В США произошел еще один инцидент, связанный с повреждением речной транспортной инфраструктуры.

    Судоходный канал в американском Балтиморе (штат Мэриленд) открылся для эксплуатации после того, как в марте над ним обрушился мост им. Фэнсиса Скотта Ким, сообщил Инженерно-саперный корпус Сухопутных войск США.

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    19 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.

    Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.

    В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    20 октября 2024, 03:32 • Новости дня
    В результате стрельбы в Миссисипи погибли три человека

    Три человека убиты, восемь ранены при стрельбе по толпе в Миссисипи

    Tекст: Денис Тельманов

    В штате Миссисипи произошла стрельба по толпе, праздновавшей победу школьной команды, что привело к гибели трех человек и ранениям еще восьми.

    Три человека погибли, а восемь получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в штате Миссисипи, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

    Инцидент случился рано утром в субботу, когда два человека открыли огонь по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу футбольной команды бывших выпускников школы.

    Стрельба произошла на открытой площадке в нескольких километрах от города Лексингтон, где собралось от двухсот до трехсот человек. По словам местного шерифа, услышав выстрелы, люди начали разбегаться. Двум из погибших было по 19 лет, третьему – 25, их пол и личности пока не установлены.

    Местные власти продолжают расследовать инцидент и выяснять мотивы стрелков. Полиция ищет подозреваемых и призывает свидетелей события выйти на связь для содействия в расследовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в городе Саффолк в американском штате Виргиния погибли два человека, еще трое получили ранения.

    В Соединенных Штатах суд предъявил обвинения Райану Уэсли Руту за преступное деяние, связанное с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Бывший гитарист Оззи Осборна Джейк И Ли получил несколько ранений в Лас-Вегасе, когда выгуливал собаку.

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    19 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Глава Пентагона Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации на Украине присутствуют войска КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», – цитирует Остина ТАСС.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат изучать этот вопрос.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что КНДР направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, и что северокорейское руководство «готовит тысячи солдат для отправки на Украину».

    До этого Зеленский «объявлял войну» России, Ирану и Северной Корее.

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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    22 октября 2024, 06:24 • Новости дня
    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России

    Американские конгрессмены призвали Байдена оценить уязвимости подводных кабелей для саботажа со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа конгрессменов США направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, в том числе призвала оценить возможную угрозу саботажа со стороны России.

    Законодатели отметили, что через эти кабели передается более 95% международного интернет-трафика, в том числе огромные объемы финансовых транзакций, передает РИА «Новости».

    В письме подчеркивалось, что противники США развивают возможности для атаки или дестабилизации критически важной инфраструктуры. «История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта», – заявили конгрессмены.

    Конгрессмены указали на уязвимость из-за того, что большинство кабелей принадлежит частным компаниям, которые отвечают за их обслуживание. Они выразили опасения, что эти компании могут искать «самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами».

    Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку уязвимостей, включая угрозы саботажа со стороны России и растущую роль Китая в области укладки и ремонта кабелей. Они подчеркнули важность укрепления коммерческих и оборонных отношений с союзниками, отметив необходимость сделать это национальным приоритетом.

    В документе подчеркивается, что вашингтонской администрации следует разъяснить, какова ее «стратегия обеспечения безопасности американской подводной инфраструктуры» и непосредственно охраны кабелей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре телеканал CNN сообщил, что власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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