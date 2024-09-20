Times: Запад может тайно разрешить Украине наносить удары вглубь России

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации The Times, этот факт постараются держать в секрете до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены. Отмечается, что западные союзники Киева рассматривают возможность расширения списка целей для украинских вооруженных сил. В частности, речь идет о «складах вооружений и бункерах», расположенных далеко за линией фронта, передает ТАСС.

Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута в кулуарах неформальных встреч лидеров стран на Генассамблее ООН. При этом издание отмечает, что стороны намерены сохранить конфиденциальность данного решения до момента нанесения первых ударов. В британском правительстве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, заявив, что «позиция Соединенного Королевства не изменилась».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

В пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением».