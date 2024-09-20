Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров в интервью Sky News Arabia выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающейся дискуссией на Западе о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет. «Уже несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только угрожает, говорит про «красные линии», а Запад каждый раз эти «красные линии» пересекает, и ничего не происходит», – отметил он, передает ТАСС.

Министр напомнил о недавних заявлениях президента РФ Владимира Путина. «Особенно в контексте инициатив о том, чтобы предоставить Украине американские, французские, британские дальнобойные ракеты и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России», – указал он.

В пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием.