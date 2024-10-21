Открыт набор к 80-летию Победы в Международный волонтерский корпус

В Музее Победы стартовала регистрация в волонтерский корпус к 80-летию Победы в 2025 году

В Международный волонтерский корпус 80-летия Победы смогут вступить все желающие старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Оператором проекта выступает «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость проекта, охарактеризовав его как уникальный и объединяющий людей вокруг миссии сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Его обращение к волонтерам на торжественной церемонии старта регистрации в Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы зачитал Герой Российской Федерации, референт управления президента РФ Алексей Романов.

«Стать волонтером корпуса 80-летия Великой Победы — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории, сохранить память о подвигах наших предков и продолжить их дело. Если хотите, это своего рода сражение на историческом фронте за нашу память, за наших Героев и за будущее нашей страны. Каждый может внести вклад в эту Победу, стать частью команды, которая будет сопровождать ключевые мероприятия Дня Победы, создавать атмосферу уважения и благодарности нашим ветеранам. Присоединяйтесь к нам!» – зявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры победы» Ольга Занко.

В рамках церемонии также было объявлено, что в рамках работы Международного волонтерского корпуса будут созданы Центры подготовки добровольцев как в России, так и за границей. Там будут проходить образовательные и мотивационные мероприятия, участники обменяются лучшими практиками по организации работы в сфере сохранения исторической памяти в регионах России и за рубежом. Открытие центров планируется за подгода до Дня Победы – в начале ноября 2024 года.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук и другие почетные гости подчеркнули важность сохранения памяти о героизме предков. Участник специальной военной операции – боец интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба присоединился к их словам, обещая, что нынешнее поколение не позволит забыть подвиги прошлого. «Возьму на себя ответственность сказать от лица бойцов, которые сегодня сражаются против врага: мы не позволим ни оскорбить память наших предков, ни запятнать ее. Поверьте мне, мы победим. Победа будет за нами!», – заявил он.

