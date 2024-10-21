Санду пригласила Стояногло на политические дебаты

Tекст: Валерия Городецкая

«На этой неделе у нас должны состояться серьезные дебаты о том, каким мы видим будущее нашей страны и в каком направлении мы хотим развиваться. Моя команда свяжется с вашей командой, чтобы мы могли обсудить организационные вопросы», – заявила Санду, обращаясь к Стояногло на брифинге, передает ТАСС.

Кроме того, глава Молдавии обратилась к прозападному электорату, поддерживавшему кандидатов, не прошедших во второй тур. Президент призвала их поддержать ее на выборах 3 ноября. «Нам необходима мобилизация, впереди у нас еще один бой. Я обращаюсь ко всем тем, кто голосовали «за» на референдуме, я обращаюсь к гражданам, которые голосовали за Октавиана Цыку, Андрея Нэстасе, Тудора Ульяновского, Иона Кику – у нас одна цель. Давайте оставим разногласия между нами на потом», – сказала Санду.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов. Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.