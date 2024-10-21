ХАМАС отложил назначение преемника Синвара до внутренних выборов 2025 года

Палестинское движение ХАМАС не будет назначать нового лидера после гибели главы политбюро Яхьи Синвара, передает ТАСС. Как сообщает саудовский канал Asharq News, решение о преемнике будет принято только после проведения внутренних выборов в марте 2025 года. Это откладывание связано с необходимостью соблюдения определенных условий для проведения выборов.

Источник в движении сообщил, что ХАМАС не будет назначать преемника до марта следующего года, если будут соблюдены все необходимые условия. Внутренние выборы в движении играют важную роль в формировании руководящих органов и принятии ключевых решений.

Яхья Синвар, бывший глава политбюро ХАМАС, был убит в результате израильских операций. Его смерть создала вакуум в руководстве движения, что делает выборы в 2025 году особенно значимыми. Этот процесс должен обеспечить легитимность и поддержку нового лидера среди членов организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель. Смерть лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не прекратит деятельность организации, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.