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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    21 октября 2024, 13:31 • Новости дня

    ХАМАС отложил назначение преемника Синвара до внутренних выборов 2025 года

    Палестинское движение ХАМАС отложило решение о назначении нового лидера после гибели Яхьи Синвара до проведения внутренних выборов, запланированных на март 2025 года.

    Палестинское движение ХАМАС не будет назначать нового лидера после гибели главы политбюро Яхьи Синвара, передает ТАСС. Как сообщает саудовский канал Asharq News, решение о преемнике будет принято только после проведения внутренних выборов в марте 2025 года. Это откладывание связано с необходимостью соблюдения определенных условий для проведения выборов.

    Источник в движении сообщил, что ХАМАС не будет назначать преемника до марта следующего года, если будут соблюдены все необходимые условия. Внутренние выборы в движении играют важную роль в формировании руководящих органов и принятии ключевых решений.

    Яхья Синвар, бывший глава политбюро ХАМАС, был убит в результате израильских операций. Его смерть создала вакуум в руководстве движения, что делает выборы в 2025 году особенно значимыми. Этот процесс должен обеспечить легитимность и поддержку нового лидера среди членов организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель. Смерть лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не прекратит деятельность организации, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    18 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В ХАМАС назвали условия освобождения заложников

    В ХАМАС заявили об освобождении заложников при выводе войск Израиля из Газы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении удерживать заложников до завершения израильской агрессии в секторе Газа и вывода израильских войск из анклава.

    Заложники, которые удерживаются в секторе Газа, не будут освобождены до тех пор, пока Израиль не выведет свои вооруженные силы из этого региона, передает ТАСС, ссылаясь на некролог организации в честь убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Также условием возвращения заложников является освобождение палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара знаменует начало конца правления этого движения в секторе Газа, а президент США Джо Байден назвал это событие моментом справедливости.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Путин на встрече с президентом ОАЭ назвал сложной обстановку на Ближнем Востоке

    Путин в беседе с лидером ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    «В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево в рамках неформального ужина.

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    19 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    Иран: Смерть Синвара лишь усилит мотивацию ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не прекратит деятельность организации, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Гибель Синвара лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинцев, заявил глава МИД Ирана, передает РИА «Новости».

    Напомним, ХАМАС официально признало смерть своего лидера Яхьи Синвара. Президент США Джо Байден назвал его смерть «моментом справедливости».

    Патологоанатом Хен Кугель заявил, что Синвар был убит выстрелом в голову.

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    20 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Жители Дубая собрали 250 тонн помощи для Ливана

    В Дубае собрали 250 тонн помощи для ливанцев, пострадавших от боевых действий

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи жителей Дубая приняли участие в сборе 250 тонн гуманитарной помощи для Ливана на выставочном центре Dubai Exhibition Center, чтобы поддержать пострадавших от боевых действий жителей Ливана.

    Вторая благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи в поддержку жителей Ливана прошла в Дубае, сообщает ТАСС.

    Мероприятие состоялось в выставочном центре Dubai Exhibition Center, где более 2 тыс. волонтеров собрали около 250 тонн предметов первой необходимости.

    Помощь будет доставлена в Ливан в течение нескольких дней и включает продукты питания для детей, гигиенические принадлежности для взрослых, а также теплую одежду и одеяла.

    Акция является частью масштабной кампании «ОАЭ поддерживают Ливан», организованной эмиратским обществом Красного Полумесяца и благотворительной организацией Dubai Cares.

    В рамках кампании было открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи по всей стране, и в общей сложности собрано около 1 тыс. тонн помощи.

    Кампания началась после израильской операции против «Хезболлах» в Ливане. В ответ на кризис власти ОАЭ направили девять самолетов с гуманитарной помощью в Ливан, доставив 375 тонн медикаментов и продуктов питания.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил 100 млн долларов на гуманитарную помощь в рамках инициативы с Всемирной организацией здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время неформального ужина с президентом ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    Он также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.




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    20 октября 2024, 15:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военную базу в Израиле

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Филон в Рош-Пина на севере Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

    Согласно заявлению пресс-службы организации, атака была проведена в 12.30 в воскресенье, 20 октября, в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильские нападения на ливанские деревни и укрытия, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в ее Telegram-канале, подчеркивается, что ракетный залп был направлен на защиту народа Ливана. Прямая речь представительницы пресс-службы звучала так: «В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения израильского врага на деревни и убежища, бойцы «Исламского сопротивления» атаковали мощным ракетным залпом базу Филон».

    Ракетный удар по объектам на территории Израиля случился на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, регулярно осуществляет атаки на израильские объекты и подразделения, что приводит к эскалации напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне усиления напряженности в регионе Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью атаки беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии, также израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», в результате чего погиб один человек.

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    18 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    В ХАМАС признали гибель своего лидера Яхьи Синвара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС в пятницу во второй половине дня объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара, об этом сообщил член политбюро организации Халиль аль-Хейя.

    Смерть Синвара «только усилит движение», сказал аль-Хейя, передает ТАСС. ХАМАС продолжит идти по пути своих предшественников, заключил он.

    Напомним, источники в израильских службах безопасности в четверг заявили о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отметил, что ликвидация главы радикального движения знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

    Президент США Джо Байден назвал смерть Синвара «моментом справедливости».

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    18 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Путин назвал главный способ решения палестино-израильского конфликта

    Путин: Главный способ решения палестинской проблемы – создание Палестинского государства

    Путин назвал главный способ решения палестино-израильского конфликта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главным способом решения палестинской проблемы является создание полноценного Палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Мы в контакте до сих пор и с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной. У нас традиционная позиция, еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, что главный способ решения палестинской проблемы – создание полноценного Палестинского государства», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин выразил уверенность в том, что тема Израиля и Палестины будет обсуждаться на саммите БРИКС в Казани.

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    20 октября 2024, 06:20 • Новости дня
    Израиль атаковал сектор Газа и Западный берег Иордана

    Израильская армия нанесла удары по Газе и проводит операции на Западном берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Израильская армия нанесла массированные удары по сектору Газа, передает ТАСС.

    По информации властей палестинского анклава, в результате бомбардировки в ночь на воскресенье в городе Бейт-Лахия погибли не менее 73 человек.

    Жилой квартал был полностью разрушен, и десятки людей получили ранения. Сирийское агентство SANA сообщает, что большинство жертв составляют женщины и дети, а общее число погибших превышает 80 человек.

    Израильская армия заявила, что данные о числе погибших преувеличены, указывая на необходимость проверки информации.

    Между тем, палестинское агентство WAFA сообщило о бомбардировке с беспилотника группы палестинцев, которые укрывались во дворе местной больницы в Бейт-Лахии. Также зафиксировано попадание ракеты в автомобиль скорой помощи.

    Параллельно с действиями в Газе, Израиль проводит операции на Западном берегу реки Иордан. Военные действия сопровождаются усиленной напряженностью в регионе, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские военно-воздушные силы в течение суток атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки, сообщили в армейской пресс-службе.

    Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады.

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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    19 октября 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства

    Нетаньяху заявил о причастности «агентов Ирана» к атаке на его дом в Кейсарии

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убийства после атаки беспилотника в районе города Кейсария, сообщает ТАСС. Глава кабмина заявил, что это не остановит Израиль от продолжения военных операций против ХАМАС и «Хезболлах».

    «Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», – написал Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что беспилотник был направлен на дом Нетаньяху в Кейсарии. Однако инцидент обошелся без пострадавших, так как премьер и его супруга не находились дома в момент атаки.

    Армия обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории. Два из них были перехвачены, а третий врезался в здание в районе Кейсарии.

    Израильское телевидение сообщало, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии. Запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху, как сообщило эмиратское телевидение Sky News Arabia.

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    19 октября 2024, 23:35 • Новости дня
    Ливиец задержан в Германии за план атаки на посольство Израиля

    В Германии арестовали ливийца за подготовку нападения на израильское посольство

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, после обыска в городах Бернау и Санкт-Августин.

    Правоохранительные органы Германии задержали 28-летнего гражданина Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине, передает Bild. Задержание произошло во время операции спецназа полиции в городе Бернау, федеральная земля Бранденбург.

    По данным следствия, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года и вскоре запросил предоставление убежища, однако его ходатайство было отклонено. Мужчина продолжил оставаться в Германии и проживал в Бернау, несмотря на предписание о депортации.

    Информация о планах ливийца поступила от одной из иностранных спецслужб. Согласно имеющимся данным, он намеревался совершить атаку на израильское дипломатическое представительство и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин, где также прошли обыски. Дядя подозреваемого проходит по делу как свидетель.

    Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Санкт-Августине полицейские допросили свидетелей и собрали возможные доказательства. У подозреваемого конфисковали электронные устройства и носители информации. В воскресенье он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует. Взрыв у израильского посольства в Копенгагене произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после взрывов у израильской дипмиссии в Копенгагене, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.

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    19 октября 2024, 11:58 • Новости дня
    Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

    Беспилотник из Ливана атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

    Tекст: Александра Юдина

    Запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает эмиратский телеканал Sky News Arabia.

    Уточняется, что целью удара беспилотника, запущенного из Ливана, была частная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера подтвердила, что беспилотник был запущен в сторону резиденции Нетаньяху, но на момент атаки премьер-министр и его жена находились в другом месте. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция оцепила район, где произошло нападение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

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    19 октября 2024, 16:14 • Новости дня
    СМИ обвинили Иран в атаке дроном на резиденцию Нетаньяху

    Израильское телевидение сообщило, что за атакой на резиденцию Нетаньяху стоит Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии, сообщило израильское телевидение.

    Источники 12-ого канала израильского телевидения сообщили, что атака на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария была попыткой Ирана устранить израильского лидера, передает РИА «Новости».

    После атаки Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, в котором заявил о решимости Израиля защищать свою независимость и существование, подчеркнув, что «ничто не остановит» усилия Израиля в этой борьбе.

    Ранее запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

    Израиль заявил, что «Хезболла» запустила по его территории 180 ракет.

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    20 октября 2024, 08:44 • Новости дня
    Израильские военные задержали медика Красного Полумесяца в Наблусе

    Армия Израиля задержала медика Красного Полумесяца на Западном берегу Иордана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Израильские военные задержали одного из медиков бригады скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в населенном пункте Бейта, расположенном недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

    Военные конфисковали у бригады средства связи и задержали одного из ее членов. Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    Позже задержанный медик был освобожден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил об эвакуации 190 человек из больницы «Аш-Шифа». Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус осудил удары Израиля по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа. Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе.

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    19 октября 2024, 16:23 • Новости дня
    Боррель назвал убийство Синвара шансом для перемирия на Ближнем Востоке

    Боррель заявил, что убийство главы ХАМАС открыло перспективу для перемирия на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что убийство главы политбюро ХАМАС открывает новые возможности для прекращения огня и освобождения заложников, а также для поиска политического решения конфликта в регионе, передает РИА «Новости».

    Глава евродипломатии подчеркнул важность перемирия, которое должно помочь восстановить суверенитет Ливана и оживить работу его государственных институтов. Это, по его словам, позволит армии Ливана самостоятельно обеспечивать безопасность на своих границах.

    Кроме того, Боррель назвал неприемлемыми нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны израильской армии. Он предположил, что миссия ВСООНЛ (Unifil) может потребовать пересмотра и расширения своих полномочий, для чего необходимо решение Совета безопасности ООН.

    Ранее патологоанатом Хен Кугель заявил, что глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову.

    В пятницу палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Россия одерживает моральную победу над США

    «Против гегемонии США сейчас восстают многие страны, и освобождение нами Украины – лишь самый яркий пример такого сопротивления». Такими словами эксперты описывают моральный кризис во внешней политике, который переживают Соединенные Штаты. Лучше всего этот кризис выражен отношением Вашингтона к конфликту на Украине. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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