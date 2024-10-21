Медведев назвал ослабление Запада и распад США задачами для России

Медведев предрек распад США и новый мировой баланс

Tекст: Елизавета Шишкова

Он привел в своем Telegram-канале слова писателя Федора Тютчева, который отмечал, что «между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов».

Классик отмечал, что единственной политикой России по отношению к Западу может быть не союз с той или иной из западных держав, а разъединение, разделение их.

Медведев заявил, что в течение последних 160 лет задачи России остаются прежними – ослабление Запада, в том числе Европы. Он отметил, что в этом России помогают сами США, стремящиеся к доминированию над Европой и остальным миром.

Зампред СБ выразил мнение, что в дальнейшем есть только два варианта развития событий: распад самих США или создание полноценного противовеса Америке, как это было во времена СССР и Варшавского договора. Он подчеркнул, что перспективы нового мирового баланса уже видны в виде организаций, таких как ШОС и БРИКС, а также через развитие отношений со странами Глобального Юга.

Медведев предупредил, что отсутствие баланса сил может привести к тотальной войне, которая способна уничтожить человечество. Он считает, что современный мир не выдержит и десяти лет без такого баланса, и если Запад не поймет эту простую истину, это может привести к трагическим последствиям для всех.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты описывают кризис, который переживают Соединенные Штаты, как моральную победу России, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся».