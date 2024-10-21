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    Россия одерживает моральную победу над США
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    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    21 октября 2024, 12:55 • Новости дня

    Медведев назвал ослабление Запада и распад США задачами для России

    Медведев предрек распад США и новый мировой баланс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Задачами России является максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Он привел в своем Telegram-канале слова писателя Федора Тютчева, который отмечал, что «между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов».

    Классик отмечал, что единственной политикой России по отношению к Западу может быть не союз с той или иной из западных держав, а разъединение, разделение их.

    Медведев заявил, что в течение последних 160 лет задачи России остаются прежними – ослабление Запада, в том числе Европы. Он отметил, что в этом России помогают сами США, стремящиеся к доминированию над Европой и остальным миром.

    Зампред СБ выразил мнение, что в дальнейшем есть только два варианта развития событий: распад самих США или создание полноценного противовеса Америке, как это было во времена СССР и Варшавского договора. Он подчеркнул, что перспективы нового мирового баланса уже видны в виде организаций, таких как ШОС и БРИКС, а также через развитие отношений со странами Глобального Юга.

    Медведев предупредил, что отсутствие баланса сил может привести к тотальной войне, которая способна уничтожить человечество. Он считает, что современный мир не выдержит и десяти лет без такого баланса, и если Запад не поймет эту простую истину, это может привести к трагическим последствиям для всех.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты описывают кризис, который переживают Соединенные Штаты, как моральную победу России, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся».

    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

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    19 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.

    Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».

    Теперь же США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

    Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    21 октября 2024, 06:34 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

    Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

    Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

    «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

    Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 06:01 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии

    Лавров назвал обманом призыв Байдена к переговорам без условий по ядерному оружию

    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес американского президента Джо Байдена, заявив, что его призыв к переговорам по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является обманом.

    Как передает ТАСС, Лавров отметил, что такие переговоры должны вестись на основе взаимного уважения, а не в условиях, когда одна сторона объявляет другую врагом и стремится к ее стратегическому поражению на поле боя.

    Министр подчеркнул, что идея переговоров без условий предполагает, что Россия должна согласиться на сокращение вооружений, не требуя от США изменений в их текущей политике. По мнению Лаврова, это не только нелогично, но и несправедливо. Он добавил, что подобные призывы скрывают желание США получить односторонние преимущества в стратегической стабильности.

    Ранее президент Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по ядерным вооружениям без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также указал на попытки США закрепить односторонние военные преимущества через эти переговоры, что категорически не устраивает Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

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    20 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    Дипломаты взяли на контроль дело россиянина, обвиняемого в США в поставках электроники

    Российские дипломаты взяли на контроль дело Постового, обвиняемого в США в контрабанде

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты в Вашингтоне активно следят за ходом дела Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, и продолжают оказывать ему консульскую поддержку, поскольку он не признал вину.

    Дипломаты посольства России в Вашингтоне активно следят за развитием уголовного дела против россиянина Дениса Постового, которого американские власти обвиняют в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, сообщает ТАСС.

    Представители посольства сообщают, что поддерживают постоянную телефонную связь с Постовым и намерены продолжать оказывать ему консульско-правовую поддержку.

    18 октября в суде округа Колумбия состоялось первое заседание по делу Постового, в ходе которого он не признал свою вину.

    Следующее заседание назначено на 4 ноября и пройдет без его участия, так как оно будет носить характер статусной конференции, то есть обсуждения текущего состояния дела.

    Министерство юстиции США ранее, 16 сентября, объявило о задержании Постового в Сарасоте, штат Флорида. Ему предъявлены обвинения в сговоре для нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США.

    Американские власти утверждают, что Постовой поставлял в Россию технологии двойного назначения, которые могли быть использованы в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

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    18 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин: США не остановят развитие Китая

    Путин: США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не смогут остановить экономическое развитие Китая, Вашингтон опоздал «на лет 15», и теперь их попытки сдержать Пекин оборачиваются против них самих, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу – не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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    20 октября 2024, 05:28 • Новости дня
    Маск предсказал ужесточение цензуры в США при победе Харрис

    Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на выборах приведет к цензуре СМИ в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск предположил, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США может быть введено серьезное ужесточение цензуры в средствах массовой информации. Об этом он заявил на встрече с избирателями в Пенсильвании, сообщает ТАСС.

    Маск подчеркнул, что под предлогом борьбы с дезинформацией могут быть предприняты значительные усилия по установлению цензуры.

    Эти заявления Маска прозвучали на фоне приближения выборов, которые состоятся 5 ноября. Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, будет состязаться с бывшим президентом Дональдом Трампом, кандидатом от республиканцев.

    Маск поддерживает кандидатуру Трампа и считает, что его победа поможет избежать цензурных ограничений в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выделил более 75 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа через собственный политический комитет.

    Также сообщалось, что Маск назвал Камалу Харрис недалекой после ее утверждения о законодательстве США, касающемся гендерного неравенства.

    Бизнесмен Илон Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США, назвав это «жестоким наказанием».

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    20 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Семь человек погибли при обрушении причала в Джорджии

    Обрушение причала на острове Сапело в Джорджии привело к гибели семи человек

    Tекст: Денис Тельманов

    На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.

    На острове Сапело в американском штате Джорджия произошло обрушение причала, в результате которого погибли семь человек. По данным NBC, инцидент произошел в субботу вечером, когда конструкция причала не выдержала и рухнула.

    Во время обрушения на причале находилось около двадцати человек, которые в результате оказались в воде. Пока не сообщается о числе раненых или состоянии пострадавших. Причины обрушения также остаются неизвестными.

    Телеканал NBC подчеркивает, что происшествие произошло в ходе ежегодного мероприятия, направленного на повышение интереса к культуре острова Сапело. Мероприятие традиционно привлекает множество участников и гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели 10 человек в результате урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду.

    В США произошел еще один инцидент, связанный с повреждением речной транспортной инфраструктуры.

    Судоходный канал в американском Балтиморе (штат Мэриленд) открылся для эксплуатации после того, как в марте над ним обрушился мост им. Фэнсиса Скотта Ким, сообщил Инженерно-саперный корпус Сухопутных войск США.

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    19 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.

    Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.

    В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    20 октября 2024, 03:32 • Новости дня
    В результате стрельбы в Миссисипи погибли три человека

    Три человека убиты, восемь ранены при стрельбе по толпе в Миссисипи

    Tекст: Денис Тельманов

    В штате Миссисипи произошла стрельба по толпе, праздновавшей победу школьной команды, что привело к гибели трех человек и ранениям еще восьми.

    Три человека погибли, а восемь получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в штате Миссисипи, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

    Инцидент случился рано утром в субботу, когда два человека открыли огонь по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу футбольной команды бывших выпускников школы.

    Стрельба произошла на открытой площадке в нескольких километрах от города Лексингтон, где собралось от двухсот до трехсот человек. По словам местного шерифа, услышав выстрелы, люди начали разбегаться. Двум из погибших было по 19 лет, третьему – 25, их пол и личности пока не установлены.

    Местные власти продолжают расследовать инцидент и выяснять мотивы стрелков. Полиция ищет подозреваемых и призывает свидетелей события выйти на связь для содействия в расследовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в городе Саффолк в американском штате Виргиния погибли два человека, еще трое получили ранения.

    В Соединенных Штатах суд предъявил обвинения Райану Уэсли Руту за преступное деяние, связанное с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Бывший гитарист Оззи Осборна Джейк И Ли получил несколько ранений в Лас-Вегасе, когда выгуливал собаку.

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    19 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Глава Пентагона Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации на Украине присутствуют войска КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», – цитирует Остина ТАСС.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат изучать этот вопрос.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что КНДР направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, и что северокорейское руководство «готовит тысячи солдат для отправки на Украину».

    До этого Зеленский «объявлял войну» России, Ирану и Северной Корее.

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    18 октября 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин заявил об угрозе размещенного США оружия в Азии России и Китаю

    Путин заявил о провокациях США размещением оружия в Азии, угрожающих России и Китаю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о провокациях США, связанных с размещением оружия в Азии, что создает угрозу для России и Китая.

    «Создают дополнительные точки напряжения, перемещают оружие достаточно серьезное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и России угрожает», – отметил глава государства на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая очень доверительные и объемные, это подтверждают торгово-экономические связи между странами.

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