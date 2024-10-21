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    21 октября 2024, 11:24 • В мире

    Россия одерживает моральную победу над США

    Россия одерживает моральную победу над США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Против гегемонии США сейчас восстают многие страны, и освобождение нами Украины – лишь самый яркий пример такого сопротивления». Такими словами эксперты описывают моральный кризис во внешней политике, который переживают Соединенные Штаты. Лучше всего этот кризис выражен отношением Вашингтона к конфликту на Украине.

    Китай выбрал сторону в украинском конфликте – и это сторона России. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, Пекин «положил большой палец на чашу весов и решил поддержать Россию в ее войне на Украине».

    Смит при этом полностью игнорирует два основополагающих обстоятельства. Во-первых, Запад и сами Соединенные Штаты уже на протяжении двух с половиной лет давят на эти весы, и отнюдь не большими пальцами. Американцы и европейцы снабжают киевский режим всем необходимым, начиная от денег и оружия и заканчивая наемниками. Без этой помощи, как неоднократно признавалось самим же западным руководством, Украина уже давно бы капитулировала.

    Во-вторых, Китай – который торгует с Россией в обход односторонних американских санкций – не делает ничего незаконного. Не нарушает санкций ООН и тех принципов, которые сформированы в рамках двусторонних суверенных российско-китайских отношений.

    С другой стороны, США и не критикуют Китай (а также другие страны, которые помогают России) через призму международного законодательства. Они основывают свои обвинения на принципах морали – в американском понимании этого слова. На указании другим, что есть в международной политике добро, а что есть зло.

    Речь идет не только о том, что «аморально помогать агрессорам». «США утверждают, что если Россия победит по итогам конфликта, то в международных отношениях наступит хаос – ведь агрессоры поймут, что им все дозволено», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

    Но ведь именно американцы своими действиями уничтожили миропорядок, основанный на универсальных принципах Организации Объединенных Наций и на принципе суверенитета государств. «Эти принципы закончились 17 февраля 2008 года, когда Косово провозгласило независимость, а Запад ее признал. До этого были та же Югославия и Ирак. Но именно от этой даты я бы отсчитывал конец этих принципов», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    После чего в основу миропорядка были окончательно положены лицемерные американские правила.

    «Традиционно претензии на моральное лидерство играли большую роль в обосновании американских стремлений к лидерству в международных отношениях. С американской точки зрения мораль была неразрывно связана с ценностями, и в качестве морально обоснованной внешней политики они рассматривали политику защиты прав человека, распространения демократии. Что, в свою очередь, обеспечивало их интервенционистские устремления – в Ираке, Югославии и других странах», – говорит Дмитрий Суслов.

    Конечно, не раз и не два в истории державы декларировали ценности и мораль как основу внешней политики. «В XVIII-XIX веках был период, когда морально-политические императивы доминировали. Антинаполеоновская коалиция, поддержка Россией славян на Балканах и т. п.», – напоминает газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Однако, как отмечает эксперт, «сейчас разговоры про идеалы и ценности зачастую становятся лишь прикрытием агрессии». Поводом для вмешательства во внутренние дела других стран.

    «То есть мораль использовалась для обоснования необходимости нарушения международного права и необходимости проведения силовой агрессивной политики Соединенных Штатов», – говорит Дмитрий Суслов.

    «США могут сколько угодно говорить о защите демократии, но это не более чем модель неоколониализма, в рамках которой американцы действуют через либеральную идеологию и поп-культуру. Принципиальное отличие от проекта гитлеровской гегемонии только в обертке и способах контроля численности населения», – говорит Никита Мендкович.

    И как только моральная составляющая не могла обеспечить США повод или конкурентные преимущества, о ней забывали. Так было, например, с глобализацией – процессом создания универсальных торговых правил и ценностей, который США продвигали для захвата чужих рынков.

    «В итоге Китай (а не США) стал главным выгодополучателем от глобализации. Как только он стал получать реальные бонусы от этой глобализации, глобализация закончилась – и мир начал рассыпаться», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. При Бараке Обаме американцы (рассказывавшие всему миру о пользе свободной торговли) начали исключать Китай из торговых цепочек.

    Неудивительно, что американское морализаторство, которое должно было прикрывать эгоистичное поведение США, привело к полной дискредитации моральных аргументов в мировой политике. «Моральное лидерство позволяет добиваться чего-то на международной арене в том случае, если этот моральный аспект совпадает с чьими-то экономическими интересами. Сама по себе мораль никому особо не интересна. США со своими правами человека и демократией превратили эти нарративы в чистое тошнилово – и их все игнорируют», – продолжает Иван Лизан. Ну или даже оказывают силовое сопротивление.

    «Прикрывающиеся моралью проекты переживают глубокий кризис. Против гегемонии США сейчас восстают многие страны, и освобождение нами Украины – лишь самый яркий пример такого сопротивления», – говорит Никита Мендкович.

    В результате мир стал сугубо прагматичным – что на фоне дискредитации Соединенными Штатами универсальных принципов ООН привело к его хаотизации. «На данном этапе моральных ограничений в геополитике нет. Более того, их наличие рассматривается как слабость. Поэтому ситуация с отказом от международного права в пользу правил только усугубляется и ведет к глобальному конфликту между странами», – объясняет газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

    Спасти ситуацию может лишь восстановление универсальных принципов международного права – и альтернативная моральная составляющая. Чем и занимаются сегодня Россия и ее союзники в странах Глобального Юга. «Россия, Китай и Индия, похоже, начали приводить в действие международные механизмы «самоограничения» и создавать альтернативную систему глобальной безопасности. Что-то вроде «ковчег», на который соберут желающих спастись от «потопа сатанизма и безнравственности». Думаю, если такой «ковчег» успеют построить до ядерного конфликта, у мира есть шанс», – резюмирует Алексей Мухин.

    Правила «ковчега» просты. Они основаны на уважении суверенитета, а также сочетании морально-национальных интересов государств и тех самых универсальных принципов ООН.

    «Например, продвигаемый Россией нарратив деколонизации играет на руку в Африке исключительно, потому что он сочетается со стремлением Африки освободиться от колониальной зависимости и помогает ей это сделать», – говорит Иван Лизан. Это же происходит и с другим моральным нарративом в российской внешней политике – консервативными ценностями, которые должны лежать в основе любого устойчивого развития общества.

    Уже в ближайшие дни, с 22 по 24 октября, в России пройдет саммит БРИКС, на который приедут лидеры 24 стран мира, в том числе таких крупнейших государств, как Индия и Китай. Представители десятков стран приедут в Россию несмотря на то, что США наверняка (в том числе моральными аргументами) убеждали их этого не делать. А значит, моральная логика США больше не работает, по крайней мере в таком формате. Российский подход к внешнеполитической морали становится убедительнее американского.

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