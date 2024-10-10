Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США
NetEase: Америку разгневало российское поздравление Китаю с юбилеем дипотношений
Слова президента России Владимира Путина о поддержке единства Китая, переданные им в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР через министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызвали гнев США, пишет пишет NetEase.
Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Китая в вопросе Тайваня, власти которого не признают остров частью Китая. Российский министр заявил, что Россия полностью поддерживает усилия Китая по сохранению территориальной целостности, что идет вразрез с политикой Вашингтона. Лавров отметил, что Россия считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание геополитической напряженности в регионе, передает Газета.Ru.
Китайские издания назвали поддержку России «драгоценным подарком» к юбилею отношений между двумя странами, подчеркивая значимость этого жеста доброй воли с российской стороны.
Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.