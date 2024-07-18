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    Выяснилось, кто пытался сорвать выступление Лаврова в ООН
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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    8 комментариев
    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


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    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

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    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

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    17 июля 2024, 19:27 • Новости дня
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выступление председателя СБ ООН, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала.

    Перед Лавровым выступал постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, активисты молча выслушали его речь, передает ТАСС.

    Когда слово взял глава МИД России, активисты на галерке начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охранники быстро вывели их из зала. Отмечается, что активисты могли попасть на заседание по гостевым пропускам.

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    17 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Al Jazeera: Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине, пишет Al Jazeera.

    Уточняется, что такой шаг позволит частично закрыть дефицит в 150 истребителях, которые, по оценкам украинских властей, необходимы ВСУ, передает «Газета.Ru».

    По данным издания, продажа самолетов США вызвала неоднозначную реакцию в Греции. С одной стороны, это позволит стране избавиться от устаревшей техники и получить средства для модернизации своих ВВС.

    С другой стороны, некоторые эксперты опасаются, что передача такого количества истребителей Украине может ослабить обороноспособность самой Греции.

    «Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», – отмечает автор публикации.

    Ранее в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.

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    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    16 июля 2024, 04:36 • Новости дня
    Журналистам из пула Лаврова ограничили передвижение в США

    Tекст: Максим Попов

    Российские журналисты, сопровождающие главу МИД Сергея Лаврова, получили американские визы с ограничениями на передвижение.

    Представителям СМИ были выданы въездные документы с указанием, что они могут находиться в пределах 25 миль (40 километров) от центра Нью-Йорка, передает ТАСС.

    Отмечается, что это не первый случай, когда российские журналисты сталкиваются с ограничениями.

    В настоящее время Сергей Лавров находится в Нью-Йорке, где в качестве председателя Совета Безопасности ООН проведет дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». 


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    16 июля 2024, 21:20 • Новости дня
    Лавров анонсировал выступление в ООН по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров представит в ООН оценки украинского кризиса, об этом сам министр заявил журналистам.

    Говоря о защите суверенитета и территориальной целостности, западные представители забывают про другие важнейшие компоненты международного права, такие как право наций на самоопределение и суверенное равенство всех государств-членов ООН, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Они забывают про декларацию о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, принятой Генассамблеей в 1970 году, в которой говорится, что все обязаны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов, и в силу этого представляют все население, проживающее на этой территории, подчеркнул министр.

    «Ну, кого представляет [Владимир] Зеленский, кого представлял [Петр] Порошенко, кого представляли те, кто совершили госпереворот в Киеве, – сказал Лавров. – Поэтому это все от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом еще подробно завтра на большой пресс-конференции [заявим]».

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили международную проблематику, включая ситуацию вокруг Украины.

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    17 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Журова: ВАДА огрызнулось на США

    Журова: ВАДА огрызнулось на США, пригрозив отказать в возможности проведения Олимпиады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ВАДА должны провести расследования в отношении США, если это агентство хочет выглядеть как независимая организация, заявила олимпийская чемпионка и зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, комментируя сообщения о том, что США могут лишить права проводить Олимпиаду в 2028 и 2034 годах.

    «Если ВАДА в дальнейшем хочет выглядеть как независимая организация, с учетом того, как она поступила с нами, то следующей должна быть Америка», – сказала Журова «Ленте.ру».

    Она отметила, что расследования должны касаться США, и предположила, что ВАДА «огрызнулось» на «жесткий прессинг» со стороны Вашингтона.

    Между тем заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что США не лишат права проведения Олимпиады, поскольку это большая спортивная страна.

    Тарасова пояснила, что лишение Соединенных Штатов права на проведение Олимпийских игр не обрадует ее. Она отметила, что спортсменам нельзя употреблять допинг, атлеты могут побеждать без него и обыграть всех.

    Напомним, член МОК и первый президент ВАДА Ричард Паунд заявил, что проведение Олимпиады в США в 2028 и 2034 годах под вопросом из-за «закона Родченкова» и дела китайских пловцов.

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    15 июля 2024, 00:48 • Новости дня
    Беспилотник возглавляемой США коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон капитан первого ранга Олег Игнасюк.

    Российский Су-35 осуществлял плановый полет, летчик отреагировал на приближение БПЛА с высоким профессионализмом и выполнил необходимые действия, чтобы избежать столкновения. Кроме того, западные истребители F-15, Rafale и штурмовики А-10 допустили восемь нарушений в воздушном пространстве Сирии, передает РИА «Новости».

    В пятницу беспилотник MQ-9 Reaper также опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии.

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    16 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Песков: Заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания о том, станет ли Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах посредником по урегулированию на Украине, Кремль считает спекулятивными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что Трамп пока является кандидатом в президенты США, и нужно дождаться исходов выборов. Американцы сами определятся со своим будущим, подчеркнул представитель Кремля.

    Песков отметил, что действующая американская администрация выступает против диалога по Украине, и Кремль исходит из этих реалий.

    Пока Вашингтон настаивает на «продолжении войны до последнего украинца», напомнил он.

    США не щадят ни денег, ни военной техники для киевского режима, и это «та реальность, с которой мы имеем дело», подвел итог Песков.

    Ранее New York Times отмечало, что избранный в качестве кандидата на пост вице-президента в случае победы Трампа на выборах главы американского государства безразличен к поддержке Украины.

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    17 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    В Кремле исключили связь слов Трампа о Путине и заявления России после покушения

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не связывают слова экс-президента США Дональда Трампа о его хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным с заявлением Москвы в связи с покушением на него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос о связи заявления и слов Трампа Песков подчеркнул, что в Кремле «так не думают», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что они с Путиным «очень хорошо ладили, и им никогда не грозила война».

    Ранее сообщалось, что ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

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    17 июля 2024, 18:54 • Новости дня
    Лавров: Россия выступает за вступление Палестины в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признан уже почти 150 государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании в качестве председателя Совбеза ООН.

    В 1949 году Россия поддержала членство Израиля в ООН при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение, напомнил Лавров, передает ТАСС.

    Аналогично в настоящее время Россия поддерживает членство Палестины в организации. «Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», – сказал министр в ходе заседания по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

    В мае Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

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    16 июля 2024, 12:17 • Новости дня
    Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не вмешивалась и в дальнейшем не намерена вмешиваться во внутренние процессы в США, но внимательно наблюдает за происходящим там, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Другое дело, мы, как и весь мир, очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – сказал Песков телеканалу «Звезда».

    Он отметил, что США – это крупнейшая экономика мира, это самая мощная в военном плане страна, тратящая огромные средства на министерство обороны, ее траты на эту сферу больше, чем у других стран вместе взятых.

    Когда в такой стране в ходе предвыборной кампании начинает «превалировать насилие», это становится предметом озабоченности всего мира, в том числе и России.

    В конце прошлой недели на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге произошло покушение, пуля задела его ухо. Также погиб один из сторонников политика, нападавший был ликвидирован. Трамп назвал чудом свое спасение.

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    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты. Подробности

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    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

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    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

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    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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