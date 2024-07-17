Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
Лавров подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации
Страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По итогам участия в заседаниях СБ в качестве председателя Лавров напомнил: «Недавно Саудовская Аравия, протекли сведения, что в условиях, когда Соединенные Штаты и весь коллективный Запад хотят своровать российские деньги, они думают о том, как бы поменьше зависеть от доллара». Министр подчеркнул, что «процесс дедолларизации идет, его не остановить», передает ТАСС.
Он отметил, что к саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем. Лавров указал, что на «прошлогоднем саммите БРИКС» Бразилия «активно продвигала идею создания альтернативных платежных платформ».
Кроме того, на саммите в Казани планируется обсудить реформы МВФ и ВТО. Лавров отметил, что США контролируют «пакет голосов, который им принадлежит, где-то там около 15». В соответствии с правилам и МВФ это дает им возможность «блокировать решение». Он указал, что БРИКС выступает за необходимость «перераспределения этих квот», это станет «одним из главных экономических, финансовых вопросов на саммите БРИКС».
Также Лавров указал, что США заблокировали работу Органа ВТО по разрешению споров, когда экономика Китая стала обгонять американскую. В результате жалобы Китая на протекционистские меры США не рассматриваются.
По словам министра, данные темы окажутся и среди основных вопросов саммита G20.
Напомним, председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.