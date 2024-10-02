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    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Минобороны предложило изменить форму офицеров ВМФ
    ВС России взяли под контроль больше половины Угледара
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Мишустин объявил о рекордном урожае в России
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 14:14 • Новости дня

    Ирландия столкнулась с нехваткой католических священников

    В Ирландии из-за скандалов в церкви возникла острая нехватка священников

    Tекст: Александра Юдина

    В Ирландии, где католицизм традиционно играл значимую роль, наблюдается острая нехватка священников, что связано с серией скандалов в местной церкви и снижением интереса к семинарскому обучению.

    В Ирландии, традиционно католической стране, наблюдается кризис в духовенстве из-за острой нехватки священников, передает РИА «Новости».

    Так, в епархии Корка и Росса, например, решено продать помещение епархиального офиса, чтобы на вырученные средства построить многофункциональный духовный центр. Епископ Финтан Гэвин отметил, что без помощи мирян церковь не сможет справиться с нагрузкой.

    В городах Корк и Росс имеется около 70 приходов, но лишь 85 клириков, которые не успевают выполнять все обязанности.

    Помимо проведения месс, священники также занимаются социальным служением и образованием.

    В городе Клохере ситуация схожая: за последние шесть лет было рукоположено только одного семинариста.

    Однако самый критический момент наблюдается в Дублине, где на факультете пастырского служения учится лишь один семинарист.

    Отец Джерри О‘Коннор, ответственный за подбор кадров в Дублинской епархии, предположил, что в ближайшее время могут обратиться к мирянам-мужчинам с предложением стать священниками на неполный рабочий день.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль

    КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана

    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, заявили в КСИР.

    КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет

    The Jerusalem Post: Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля

    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Около четырехсот ракет было выпущено по Израилю с иранской стороны, что превысило ожидания о масштабе атаки, указала газета The Jerusalem Post.

    Ранее издание располагало информацией о 102 выпущенных со стороны Ирана ракетах, передает ТАСС.


    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    2 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покидают Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

    Известно, что Галкин и Пугачева отправились в США к Кристине Орбакайте на фоне обострения ситуации в Израиле в связи с войной с Ливаном, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Согласно информации издания, артист отменил все запланированные выступления в Израиле и пересмотрел гастрольный тур. В ближайшие дни пара планирует вылететь в Европу, а затем продолжить путь в США.

    Кроме того, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) на фоне ухудшения ситуации в Израиле заметили в США, отмечает Lenta.Ru.

    Также сообщается, что другие российские артисты, находящиеся в Израиле, включая Анатолия Белого (признан в России иноагентом) и Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом), также собираются покинуть страну.

    Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Галкина включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    2 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Названы цели ударов Ирана по Израилю

    Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле

    Названы цели ударов Ирана по Израилю
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», заявил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».

    При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.

    IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.

    CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

    Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.

    Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.

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    1 октября 2024, 22:13 • Новости дня
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

    Израильское ТВ сообщило о намерении ЦАХАЛ нанести мощные удары по целям на Ближнем Востоке

    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается нанести мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    «Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения 12-го канала.

    Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что авиация Израиля «продолжает действовать в полную силу», ВВС «продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил, что израильская сторона «нанесет удар по любому, кто действует или планирует нанести вред» Израилю.

    Напомним, во вторник Иран провел ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном

    Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле

    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей, заявил источник агентства Fars.

    Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.

    Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.

    Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»

    Эксперт Семенов: Действия Израиля против Ливана сплотили местное население вокруг «Хезболлы»

    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Ливане по-разному относятся к шиитскому движению «Хезболла», однако мусульмане-сунниты и христиане вряд ли поддержат операцию Израиля на юге страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее популярный на Западе либеральный философ Бернар-Анри Леви заявил, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и это якобы исторический момент для арабов и восточных христиан.

    Водораздела между мусульманами-суннитами, христианами и сторонниками шиитского движения «Хезболла» по отношению к операции Израиля нет, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он усомнился в том, что некоторые части ливанского общества могут поддержать действия ЦАХАЛ.

    «Та же «Хезболла» воевала в Сирии вместе с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в России). У нее сохраняется военный батальон, который называется «Бригада рассвета», и на юге страны они действуют в составе войск «Хезболлы», – напомнил Семенов.

    Кроме того, немало союзников объединения есть и среди местных христиан, а также политических организаций, например, в составе партии «Амаль». «Имеется целая «Коалиция 8 марта», которая, сложилась после «Кедровой революции» 2005 года. Там представлена и «Хезболла», – напомнил спикер.

    С недавних пор движение поддерживают даже ливанские друзы. Это произошло после удара по району Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в июле этого года, тогда погибло более 10 человек. «Часть Голан оккупирована Израилем. В ударе обвиняли «Хезболлу». Но лидер ливанских друзов, которые до этого находились в сложных, а порой и в конфликтных отношениях с «Хезболлой», выступил в поддержку движения. Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», – добавил эксперт.

    Впрочем, Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался гибели в конце прошлой недели генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара Тель-Авива.

    «Я не наблюдал открытой радости по поводу его смерти. Да, у него были противники, но сейчас такая радость сродни самоубийству. Это могут позволить себе лишь какие-нибудь маргиналы. Одно дело, если бы Насрулла погиб в междоусобной войне, сирийском конфликте, но его смерть произошла в борьбе с израильской агрессией. А это в корне меняет дело», – рассказал востоковед.

    Семенов напомнил, что исторически у Тель-Авива имелись союзники среди жителей Южного Ливана, откуда временно были изгнаны местные шииты, которые затем присоединились к «Хезболле». На этой территории при поддержке Израиля даже была создана марионеточная армия. «Но под давлением «Хезболлы» местные произраильские активисты сбежали», – добавил эксперт.

    Христиане в Ливане тоже лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», – подчеркнул Семенов.

    То же самое можно сказать и о ливанской армии, которая вряд ли будет заодно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ее рядах есть сунниты, шииты. Если гипотетически допустить, что какие-то бригады из христиан, которые были противниками «Хезболлы» во время гражданской войны, попытаются поддержать ЦАХАЛ, то другие части группы, например, бригады из бойцов движения «Амаль», наоборот, будут за движение, и тогда начнется новая гражданская война», – полагает эксперт.

    Семенов также отреагировал на пост французского либерального философа Бернара-Анри Леви в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) о том, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и назвал операцию «историческим моментом не только для израильтян, но и для ливанцев, арабов и восточных христиан». По мнению эксперта, такая точка зрения не популярна в Бейруте. «Конечно, на Западе пытаются играть на существующих противоречиях, но никто в стране не звал Тель-Авив воевать за них», – напомнил спикер.

    Собеседник особо отметил военный потенциал «Хезболлы». «Основная сила – это пехотные батальоны и дивизии. По самым пессимистичным сообщениям, после подрыва пейджеров пострадали до 15% бойцов. С другой стороны, есть сообщения о том, что ранения получил в основном гражданский персонал движения, а боевые подразделения, несмотря на гибель руководства, продолжают функционировать», – заключил Семенов.

    Напомним, израильские ВВС продолжают наносить точечные удары по Бейруту. Ранее ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана. В самом Тель-Авиве говорят о проведении «ограниченных рейдов» против «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные планируют провести наземную операцию в максимально сжатые сроки.

    Часть территории вдоль границы с Ливаном объявлена ЦАХАЛ закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь, что вынудило ливанскую армию отойти с нескольких позиций на юге страны. По данным западных СМИ, Тель-Авив проводит разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД проанализировали разницу между операциями ЦАХАЛ в Газе и в Ливане, и предположили дальнейший ход боевых действий на юге страны.

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    2 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР с огнестрельным ранением

    Тело экс-министра ЛНР Завизенова с огнестрельным ранением обнаружили в Подмосковье

    В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР с огнестрельным ранением
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье обнаружили тело бывшего министра топлива и энергетики ЛНР Константина Завизенова с огнестрельным ранением.

    Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР было обнаружено в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в правоохранительных органах, он был найден с огнестрельным ранением.

    На месте происшествия продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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    1 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Елизавета II сознательно пыталась отстрочить свой уход из жизни, чтобы обеспечить мирную передачу власти в Британии, следует из мемуаров экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    В недавно опубликованных мемуарах бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, раскрывается, что королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы своей жизни сознательно откладывала свою смерть. По словам Джонсона, летом 2022 года состояние здоровья королевы начало стремительно ухудшаться, пишет «Газета.Ru».

    Как объяснил личный секретарь королевы Эдвард Янг, Елизавета II понимала, что ей осталось недолго, но была настроена оставаться в здравии, чтобы выполнить свой последний долг. Она хотела проследить за мирной и организованной передачей власти в стране, что стало особенно важным в условиях, когда Британия оставалась без премьер-министра два месяца после отставки Джонсона в июле 2022 года.

    Бывший премьер отметил, что королева Елизавета II, возможно, также стремилась добавить еще одну отставку премьер-министра к своему рекордному перечню смен глав правительства за время ее правления. Это подчеркивает ее приверженность ответственности и долгу даже в столь непростой момент.

    На ваш взгляд
    Сколько лет вы бы хотели прожить при условии, что у вас будет хорошее здоровье и ясный рассудок?





    Результаты
    10 комментариев


    Напомним, 8 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.


    Коментарии (7)
    1 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине

    Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц

    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр Росфинмониторинга вместе с сыном Алексеем как экстремистское объединение) заработал за сентябрь 1 млрд гривен. Это его рекорд по доходам – даже до начала СВО Порошенко зарабатывал существенно меньше.

    Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.

    До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.

    Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.

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    1 октября 2024, 19:59 • Новости дня
    Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль нападет на Турцию

    Эрдоган спрогнозировал попытку Израиля атаковать «турецкие земли»

    Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль нападет на Турцию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новой целью атак израильских военных после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли», заявил президент Турции Таийп Эрдоган.

    «Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что Израиль, нанося удары в Газе и в Ливане, пытается втянуть в конфликт все страны региона.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему операция Израиля против Ливана может зайти в тупик.

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    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

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