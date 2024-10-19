Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
Эксперт Кошкин рассказал о последствиях ускоренного приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
Никто не собирается принимать Украину в НАТО, так что заявление Франции – это просто уловки по распоряжению из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Так он отреагировал на обещание Франции убедить партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.
«Все, что связано с европейской информационной повесткой дня по Украине, – это попытка успокоить Киев, дать понять, «что мы с вами, но принимать вас никуда не будем», – считает военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.
Как напомнил собеседник, на этой неделе одним из условий приглашения Украины в НАТО было названо требование четко определить территориальные границы страны. «Для начала демаркации должны быть подписаны мирные соглашения с Россией, затем выстроены новые границы. А министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прямо говорит, что сначала Украине необходимо победить коррупцию. А кто сможет оценить эту победу? – продолжил Кошкин. – Как мы видим, никто не собирается принимать Украину в НАТО, так что заявление Франции – это просто уловки».
Эксперт подчеркивает, что заявления о скорейшем приглашении Украины в НАТО влияют на политико-дипломатический процесс урегулирования конфликта. «Если премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, а также другие европейские лидеры говорят о том, что не в интересах ЕС продолжать украинский конфликт, то заявления Франции о поддержке вступления Украины в НАТО лишь распаляют его», – добавил спикер.
Собеседник напомнил, что экспертное сообщество во Франции уже оценивало потенциальные риски от вступления Украины в НАТО и пришло к выводу, что это приведет к войне Европы с Россией. «Научное сообщество Франции не видит никакой перспективы взаимодействия с Украиной. А вот политики работают в другой плоскости и следуют методичкам из Вашингтона, которому нужен затяжной кризис», – пояснил Кошкин.
О том, что Париж активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. «Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – сказал Хаддад.
В свою очередь директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук предупредил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность которую ляжет на западных кураторов киевского режима.
Дипломат выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс.
Пока в НАТО не демонстрируют никаких признаков к приглашению Украины в альянс, но намерены подробнее изучать информацию о «победном плане» Зеленского. Киев предлагает оформить приглашение в НАТО по «ускоренной» заявке, чтобы получить гарантии коллективной безопасности. Согласно пятой статье НАТО, все 32 стран-членов обязаны прийти на помощь тому государству блока, сей суверенитет или территория подверглись нападению.