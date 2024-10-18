Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
«Единая Россия» завоевала награду на международном конкурсе BRICS Solutions Awards
«Единая Россия» получила награду за проект электронного голосования на конкурсе BRICS Solutions Awards
Партия «Единая Россия» получила награду на международном конкурсе цифровых проектов и практик BRICS Solutions Awards, победив в номинации за электронное предварительное голосование, в котором участвовали проекты из 40 стран.
Программный комплекс партии «Электронное предварительное голосование» был признан лучшим в номинации «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления», говорится в Telegram-канале «Единой России».
Первый замруководителя центрального исполкома партии Наталья Орлова подчеркнула, что «Единая Россия» является «самой цифровой партией в стране», а победа на конкурсе подтверждает конкурентоспособность ее цифровой экосистемы на международном уровне.
Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что система электронного голосования партии показала свою надежность и была использована на выборах различного уровня, охватив более 6 млн избирателей в 2021 году. «Наш комплекс способен противостоять любым попыткам внешнего вмешательства. Он неоднократно отражал массовые кибератаки после начала СВО. И, конечно, заслужил доверие как избирателей, так и кандидатов», – добавил он.