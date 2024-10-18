Путин: Cовременная война – это «война математиков»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения борьбы – это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война – это «война математиков», – цитирует Путина ТАСС.



В качестве примера глава государства привел противоборство сторон, одна из которых использует средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие средства поражения противника, на что другая отвечает изменением программного обеспечения своих ударных вооружений.



Ранее глава Российского государства отмечал, что Россия в ходе специальной военной операции защищает будущее людей в Донбассе и всей страны в целом. Также он указывал, что настрой граждан страны на поддержку бойцов спецоперации является залогом побед.

