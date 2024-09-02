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Путин: Россия в рамках СВО защищает свое будущее
Во время спецоперации на Украине Россия защищает будущее людей в Донбассе и всей страны в целом, сказал президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».
«Мы защищаем и тех людей, которые живут в Донбассе, и наше общее будущее – будущее России, потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию», – передает слова президента ТАСС.
Как напомнил Путин, «начало спецоперации было связано с бесконечными провокациями, которые чинил противник».
«И после госпереворота на Украине, после которого начали подавлять все, что более или менее положительно относилось к нашей стране, начали создавать на территории Украины фактически базы, начали подавлять все, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью, начали создавать из Украины антироссийский анклав, «анти-Россию», просто перешли к реальному строительству там иностранных военных баз», – заключил президент.