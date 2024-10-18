Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Путин похвалил Запад за признание невозможности победить Россию
Президент РФ Владимир Путин выразил одобрение изменению позиции западных стран, которые признали невозможность «победы над Россией на поле боя».
«А то, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично, и поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали, за это похвалю», – добавил российский лидер на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Он добавил, что Россия готова к продолжению этой борьбы, и «победа будет за нами».
Накануне мировые СМИ сообщили, что план Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы. Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению.