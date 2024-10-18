Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США

Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

Военный эксперт Леонков: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

Tекст: Анастасия Петрова

«В последнее время наблюдается интересная тенденция – на Украине не осталось производственных мощностей по созданию ракетного оружия, однако оно появляется: это комплексы «Ольха» и «Гром». И Зеленский как-то заявлял, что если ВСУ не дадут разрешения применять дальнобойное оружие по российской территории, то они создадут свои комплексы соответствующего класса», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

«Поэтому к словам, которые произносит Зеленский, и его амбициям в столь чувствительной сфере нужно внимательно относиться и проводить разведывательные мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть его фантазии», – добавил собеседник.

Что касается так называемой «грязной бомбы», то Украина также может ее создать. Сама бомба вряд ли приведет к сильным разрушениям, однако ее взрыв приведет к серьезным загрязнениям местности в зоне применения.

«Мы видим, как с участием украинских специалистов и с помощью иностранных комплектующих создаются ракетные комплексы. То есть, ракету они сделать смогут. Полетит ли она – результат непредсказуем, надо проводить испытания. А что касается ядерных боеголовок, это тоже вопрос открытый. КНДР, например, это сделала своими силами. Учитывая наличие АЭС на Украине, она вполне может стать источником «грязных бомб» и «грязных ракет», – допустил собеседник.

Эксперт также отметил, что 19 февраля 2022 года Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене объявил о созыве переговоров стран-участниц «Будапештского меморандума». И пригрозил: если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус. В итоге ядерные амбиции Зеленского стали одной из предпосылок начала специальной военной операции со стороны России, заключил Леонков.

Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО. «В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – вспоминал он.

Позднее в немецком издании Bild были опубликованы слова неназванного украинского чиновника о том, что Киев располагает и материалами, и технологиями для создания ядерного оружия. «Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», – цитирует его издание.

Позже в офисе украинского Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности. Самому Зеленскому также пришлось опровергнуть информацию Bild: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал «Будапештский меморандум», что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие».