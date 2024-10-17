Воздушный шар неизвестного происхождения разбился в Польше у границы с Белоруссией

Воздушный шар неизвестного предназначения обнаружен в 15 км от границы с Белоруссией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, воздушный шар неясного предназначения упал на востоке Польши, передает ТАСС. Он был обнаружен в населенном пункте Соколяны, расположенном примерно в 15 километрах от польско-белорусской границы. Пока польская полиция и другие компетентные органы не смогли определить, был ли объект метеозондом или использовался для иных целей, таких как незаконная перевозка сигарет.

Радиостанция отмечает, что несколькими неделями ранее на территории Подляского воеводства, граничащего с Белоруссией, были обнаружены аэростаты, с помощью которых незаконно перевозились табачные изделия. Время от времени в этом районе также находят метеозонды, которые, по словам местных властей, могут прилетать из Калининградской области России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-востоке Польши обнаружили обрывки воздушного шара неизвестного происхождения, а также сообщалось, что польские военные нашли обломки польского беспилотного летательного аппарата, искавшего разведывательный аэростат, ранее прибывший с территории Белоруссии. В Польше за сутки упали два российских метеозонда.