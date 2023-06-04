В Польше обнаружили «шпионский шар с востока»

RMF FM: В Польше нашли неизвестный воздушный шар с антенной и надписями на кириллице

Вблизи крупной военной части на северо-востоке Польши обнаружили обрывки воздушного шара неизвестного происхождения, сообщают польские СМИ.

Фрагменты объекта, по информации радиостанции RMF, нашли ранним утром в кукурузном поле в местности Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве. Полигон и военная часть расположены в нескольких километрах от этого места, передает ТАСС.

Радиостанция допускает возможность того, что это разведывательный аэростат, прилетевший в республику «с востока». Приводится и другая версия, согласно которой это метеозонд. К месту происшествия прибыла полиция, а также военные, которые забрали находку.

В сообщении говорится, что под куполом аэростата обнаружили пенопластовый ящик и антенну. А на аэростате, как утверждается, были «надписи на кириллице».

В Оперативном командовании польских вооруженных сил заявили, что нарушения воздушного пространства страны не зафиксировали.

Ранее в Польше заявили об обнаружении на севере страны обломков искавшего разведывательный аэростат польского БЛА, который ранее якобы прилетел с территории Белоруссии.