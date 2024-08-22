В Польше за сутки упали два российских метеозонда

Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру

Tекст: Вера Басилая

На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

«Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.