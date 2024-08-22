Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
В Польше за сутки упали два российских метеозонда
RMF FM: В Польше упал второй за сутки российский метеозонд
Рядом с поселком Пиш Варминско-Мазурский в Польше обнаружены элементы, предположительно, российского метеорологического воздушного зонда, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным RMF FM, обнаружена только измерительная аппаратура, воздушный шар пока не найден, передает РИА «Новости». Место оцепили сотрудники полиции, устройство отправят на экспертизу.
Это уже второй подобный инцидент, произошедший в Польше за последние сутки. В среду метеозонд с надписями на русском языке обнаружили на дереве рядом с городом Добре място.
В прошлом году вблизи крупной военной части на северо-востоке Польши обнаружили обрывки воздушного шара неизвестного происхождения.