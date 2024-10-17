Киев предложил Азербайджану схему замены российского газа

Киев предложил Азербайджану и Словакии схему с реэкспортом газа в Европу

Tекст: Александра Юдина

Киев предложил Азербайджану и Словакии схему, которая позволит заменить российский газ на азербайджанский, передает РБК.

Суть предложения заключается в том, что страны Запада смогут покупать азербайджанский газ и закачивать его в украинские хранилища, распоряжаясь им по своему усмотрению.

Это позволит обойтись без транзита газа из России, а Украина станет ключевым звеном в транспортировке топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.



Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС может найти альтернативные источники газа после завершения контракта с Россией.

При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

