Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Киев предложил Азербайджану схему замены российского газа
Киев предложил Азербайджану и Словакии схему с реэкспортом газа в Европу
Украина предлагает заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.
Киев предложил Азербайджану и Словакии схему, которая позволит заменить российский газ на азербайджанский, передает РБК.
Суть предложения заключается в том, что страны Запада смогут покупать азербайджанский газ и закачивать его в украинские хранилища, распоряжаясь им по своему усмотрению.
Это позволит обойтись без транзита газа из России, а Украина станет ключевым звеном в транспортировке топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС может найти альтернативные источники газа после завершения контракта с Россией.
При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.