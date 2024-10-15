Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО Артема Дамбаева

Tекст: Елизавета Шишкова

На церемонию прощания с военным собралось множество людей, которые выстроились в живой коридор длиной 40 километров, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сюжет телерадиокомпании «Забайкалье».

Военная служба Артема Дамбаева была отмечена героическими действиями в марте 2022 года, когда его батальон попал в засаду в начале специальной военной операции. Артем ценой собственной жизни обеспечил спасение 150 сослуживцев, прикрыв отход танковой колонны.

Похороны состоялись в июне того же года. Во время траурной процессии машину с гробом сопровождала колонна из 60 автомобилей. Жители региона вышли на улицы, чтобы почтить память героя.

Ранее сообщалось, что старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, был посмертно удостоен звания Героя России за проявленную храбрость в зоне спецоперации.

Дагестанцу Фархаду Худайнатову также присвоили звание Героя России посмертно за совершенный подвиг в ходе спецоперации.