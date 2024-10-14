Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.9 комментариев
Памфилова: Женщины чаще выбирают электронное голосование
Памфилова: Женщины составили 66% участников дистанционного голосования
Женщины составили 66% участников дистанционного электронного голосования на выборах главы государства и региональных выборах в сентябре, с преимущественной активностью в возрастной группе от 36 до 50 лет, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Мужчины, в свою очередь, составили всего 34% пользователей такой формы голосования. Памфилова отметила, что этот факт удивителен, и подчеркнула активность женщин в возрасте от 36 до 50 лет – почти половина из них выбрали электронное голосование, сообщает ТАСС.
Памфилова также указала на значительное обновление состава избирательных комиссий благодаря притоку молодежи. По ее словам, системная работа последних лет позволила привлечь молодое поколение в избирательные процессы. Новые сотрудники составляют оптимальное сочетание из опыта и молодежного энтузиазма.
Кроме того, глава ЦИК выразила благодарность за учреждение звания «Заслуженный работник избирательной системы», подчеркнув важность этого признания для участников избирательного процесса.
Также Памфилова отметила, что избирательные кампании прошли успешно и достигли высокого уровня доверия избирателей. Напомним, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила 90%, что было отмечено как высокий показатель.