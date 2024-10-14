Путин подчеркнул важность доверия граждан для власти

Tекст: Вера Басилая

«Для власти любого уровня это тоже очень важно – опора на людей, их доверие и поддержка», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

Путин попросил Памфилову поделиться оценкой единого дня голосования.

Памфилова в свою очередь отметила, что в ходе недавних избирательных кампаний удалось достигнуть высокого уровня доверия со стороны избирателей. Глава ЦИК сообщила Путину, что выборы, включая единый день голосования, прошли успешно.

Памфилова проинформировала о рекордной явке на выборах как президента, так и в регионах России. Она отметила, что впервые с введения единого дня голосования на региональных выборах зарегистрирована самая высокая явка. Памфилова добавила, что высокие результаты выборов подтверждают легитимность и уровень доверия к избирательной системе.

По ее словам, избирательная система в России стала максимально устойчивой, надежной и динамичной, что способствует укреплению доверия граждан к власти. Эти качества системы подчеркивают ее способность адаптироваться к вызовам и обеспечивать прозрачность и честность выборов.

Президентские выборы прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней с использованием дистанционного электронного голосования. Владимир Путин победил с 87,28% голосов при рекордной явке в 77,49%.



Во время единого дня голосования, который состоялся с 6 по 8 сентября, прямые выборы глав субъектов РФ прошли в 21 регионе. В четырех регионах главы субъектов были избраны парламентами. Также были проведены выборы в законодательные собрания и довыборы в Госдуму.