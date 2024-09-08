Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%

В первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод представил актуальную статистику об информации, поступившей на «Карту сообщений» НОМ от наблюдателей, – более 17 тысяч. «При этом мы столкнулись с некоторым количеством фейков. В частности, о порче бюллетеней, где используются архивные фото 2023 года. Информация о недопуске наблюдателей и якобы подвозах не получила подтверждения. Общественные штабы и наблюдатели все проверяют, вникают в обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей», – рассказал Брод, в целом дав положительную оценку старту голосования, говорится на сайте НОМ.

Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал организацию общественного наблюдения на выборах в Москве. В этом году Блажеев по совместительству выступает одним из хранителей ключа зашифрования московской системы ДЭГ.

«Я к вам приехал из общественного штаба Москвы. Там мы внимательно наблюдаем за 1440 избирательными участками, на которых идет голосование. Имеем возможность посмотреть на видео те нестандартные ситуации, которые возникают. Все проходит стабильно хорошо, каких-либо особых замечаний нет. У нас там работает группа разбора, которая внимательно разбирает каждый кейс и каждую ситуацию, и мы выезжаем на те избирательные участки, где возникают какие-либо вопросы», – сообщил он.

За выборами внимательно наблюдает и Ассоциация юристов России. Как отметил на брифинге председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в довыборный период члены организации участвовали в подготовке наблюдателей, а в дни голосования дают правовую оценку инцидентам, а также консультируют избирателей по горячей линии. Вместе с тем Груздев подчеркнул, что члены АЮР занимаются и совершенствованием избирательного законодательства. «Те изменения, которые мы вносили 10–12 лет назад, они оказались эффективны и актуальны сегодня», – заметил он.

По словам Груздева, каждый ЕДГ АЮР изучает практику применения избирательного законодательства. Очень важно оперативно реагировать в том случае, если какие-то нормы законодательства становятся неактуальны, заключил он.

Ответственный секретарь СПЧ, глава Мониторинговой рабочей группы Совета по соблюдению избирательных прав граждан (МРГ СПЧ) Александр Точенов, выходя на связь из общественного штаба Хабаровского края, рассказал, что обстановка на участках в целом спокойная, за исключением нескольких случаев провокаций со стороны кандидатов и наблюдателей, которые пытались оказывать давление на избирательные комиссии, а также распространять незаконную агитацию. «В целом обстановка спокойная, штатная. При этом на ряде участков кандидаты вносят сумятицу, нагнетают обстановку и вгоняют в стресс членов комиссий. Сейчас, после окончании голосования, один из кандидатов заявил, что хочет личными печатями опечатывать КОИБы», – привел пример он.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова вышла на связь из Курска, где в общественном центре наблюдения Курской области организовано непрерывное видеонаблюдение за выборами. С начала голосования в регионе она уже посетила несколько избирательных участков. «По состоянию на час дня выборы показывают ту консолидацию населения, которая есть, эмоциональный заряд. На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели, меры безопасности максимально соблюдаются. При этом сегодня в регионе объявлялась ракетная опасность, но высокая явка избирателей, более 40%, – это ответ на все вызовы», – сказала она.

Как отметил Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия», выступающей одним из партнеров экспертного центра, сообщество наблюдателей сформировано силами сотен тысяч неравнодушных граждан, объединенных ценностями справедливости, патриотизма, желанием обеспечить законность выборов. «Участие студентов МГЮА и университета «Синергия» в таком уникальном процессе мониторинга дает им, с одной стороны, базу для приобретения компетенций, они оценивают правовые кейсы, анализируют ситуации, общаются с экспертами, а с другой – формируют свое правового сознание. Я глубоко убежден, что в таком процессе молодые люди приобретают прививку социальной ответственности», – уверен он.

Лобов также отметил технологичность процесса мониторинга. «Мы видим, как ребята буквально в режиме реального времени, за считаные минуты, могут видеть те инциденты, которые происходят, и сразу реагировать на них», – сказал он.