Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Евтухов заявил о кратном росте спроса на вооружение России после начала СВО
Виктор Евтухов прогнозировал рост интереса к российскому вооружению после начала СВО
Начальник управления президента Виктор Евтухов заявил о росте спроса на российское вооружение после окончания спецоперации, что обусловлено эффективностью техники, опробованной в боевых действиях.
По его словам, спрос на российскую военную технику значительно возрастет после завершения специальной военной операции, передает ТАСС. Он отметил, что эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе боевых действий, станет ключевым фактором роста интереса международных партнеров.
Евтухов подчеркнул, что заказы на российское вооружение уже сейчас активно выполняются, несмотря на санкционные ограничения и попытки дискредитации России. По его словам, все оговоренные с международными партнерами сроки и объемы поставок соблюдаются, а спрос на продукцию продолжает расти.
Эксперт отметил, что российская техника, опробованная в военных условиях, пользуется большим спросом благодаря своей эффективности. Это дает основания полагать, что после окончания спецоперации интерес к ней увеличится в разы, подчеркнул Евтухов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евтухов сообщил, что в 2024 году Военно-морской флот России получил 50 кораблей и судов обеспечения различных классов. По его словам, Россия достигла 100% импортозамещения в строительстве военных кораблей.