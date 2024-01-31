Евтухов: Россия достигла 100% импортозамещия в строительстве военных кораблей

До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.3 комментария
До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.3 комментария
Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.9 комментариев
Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.9 комментариев
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»
В ходе осмотра цехов генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.
Отмечается, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».
При этом Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.
По словам министра, эти машины уже должны «работать по полной программе» еще с 2023 года.
«А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», – сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.
Он также потребовал в течение недели доложить, как завод планирует выходить на показатели, которые установлены поручением президента России Владимира Путина.
«Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой, работой на поле боя», – подчеркнул министр обороны России.
Эквадор передаст старую российскую технику США в качестве металлолома
«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», – приводит РИА «Новости» слова эквадорского президента в интервью телеканалу Ecuavisa.
При этом Нобоа подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с Россией.
По данным агентства, в Эквадоре находится советская военная техника на общую сумму 200 млн долларов, в частности используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».
В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США.
Посол России в Кито Владимира Спринчан заявил, что советская техника нужна не американцам, а «тем, кто умеет с ней обращаться» на Украине, напоминает РИА «Новости». При этом отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне», подчеркнул российский дипломат.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».
На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.
Модель отнесли к средствам ПВО, она призвана бороться с низколетящими и низкоскоростными дронами легкого класса, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Это многоствольная пусковая пиротехническая установка, в ней несколько стволов, куда можно зарядить ракеты. Устройство установлено на поворотно-наклонном столе, где есть система зажигания фитилей.
Повторотно-наклонный стол имеет две выдвижные штанги, на концах которых есть дополнительные блоки высотного уровня поражения целей.
Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».
Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.
По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.
Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.
Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113
«Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.
В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.
Пентагон подтвердил намерение поставить ВСУ реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки
«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера на брифинге для журналистов.
При этом он отказался сообщить сроки поставки «по соображениям оперативной безопасности».
Отмечается, что издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными.
Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.
GLSDB – совместная разработка компаний Boeing и Saab, которая представляет из себя авиабомбу малого диаметра, к которой прикреплен ракетный двигатель и возможность выстрела с реактивных систем залпового огня. Дальность поражения цели превышает 150 км, утверждаются в Saab.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что реактивные бомбы GLSDB использовались при ударе по Бердянску.
Пентагон заявил, что не намерен возвращаться к обсуждению поставок Турции новейших истребителей F-35
«Сейчас эта тема не находится в повестке дня», – сказал Райдер, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
При этом накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся «решить вопрос» с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400.
Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.
Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых и добровольную мобилизацию женщин
Постановке на воинский учет будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете», – передает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.
Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.
По его словам, есть случаи, когда представители военкоматов «ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы, но они не должны этого делать.
Зеленский добавил, что попросил военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект о новых правилах мобилизации, сделать так, чтобы у военкомов не было шансов ходить по улицам и раздавать повестки.
Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Экипаж применил авиационные средства поражения, которые уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ, обнаруженные разведкой, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.
Отмечается, что для обхода средств украинского ПВО летчики передвигались на предельно малых высотах.
Помимо Ка-52, в ударную группу армейской авиации ВКС входил поисково-спасательный вертолет Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия.
Ранее сообщалось, что российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.
WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины
Источники The Wall Street Journal сообщили, что официального предложения со стороны Британии в адрес Японии так и не было сделано. Конкретные причины того, почему Лондон отказался от этих планов, не указываются, передает ТАСС.
При этом сообщается, что предварительно был изучен вопрос того, могут ли британские ВС использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, произведенные японской компанией Komatsu по лицензии британской BAE Systems.
В британском военном ведомстве заверили, что намерены вместе с партнерами «обеспечивать Украину в лучшем виде».
Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к экономии боеприпасов.
Ведутся переговоры с США о закупке ЗРК Patriot, стране нужны эти системы для защиты своего воздушного пространства, сказал Калиняк по Словацкому телевидению, передает ТАСС.
По его словам, контракт на эти ЗРК станет одним из самых крупных в истории армии Словакии.
Братислава рассчитывает получить скидку на покупку систем ПВО, в 2022 году она передала киевскому режиму на добровольной основе комплекс С-300.
Как говорится в сообщении, начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал, что проведенная модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го ЦНИИ Минобороны позволит максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам, сократить сроки госиспытаний и увеличить пропускную способность института, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что члагодаря совершенствованию экспериментальной института кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания. Также в научно-испытательном комплексе 12-го ЦНИИ Шойгу доложили о проводимых учреждением исследованиях.
В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на оружие, технику и людей, а также разработка рекомендаций по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Кроме того, институт проводит научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.
Ранее заместитель начальника отдела 12-го ЦНИИ Минобороны подполковник Дмитрий Сосков сообщил, что военные начали испытывать электромагнитное оружие нелетального воздействия, которое можно эффективно применять в локальных конфликтах.
В зону СВО поставлено более 3 тыс. обнаружителей беспилотников «Булат»
«Это очень мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество», – рассказали ТАСС на предприятии 3mx, которое производит обнаружители дронов.
«Булат» работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Он сканирует пространство на дистанцию от 600 м до 1,5 км и идентифицирует основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны.
В устройстве есть режим, который обеспечивает обнаружение только дронов-камикадзе.
Детектор прошел тестирование в Главном управлении инновационного развития Минобороны России.
Начальник чешского генштаба Карел Ржехка не верит в применении ядерного оружия в случае конфликта между Россией и НАТО
«Согласно нашим оценкам и предположениям, если бы произошел конфликт между, скажем, Россией и альянсом, то он бы происходил, в основном, как обычный конфликт», – приводит ТАСС слова Ржехка на заседании комитета по обороне Палаты депутатов парламента республики, на котором обсуждалась концепция строительства национальных ВС до 2035 года.
По его словам, это не означает, что в таком конфликт не могло бы быть использовано ядерное оружие, «например, тактическое», но, «конечно, каждый хочет избежать того, что прибегнет к применению последней собственной устрашающей страховки».