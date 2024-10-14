Севастополец получил 21 год колонии за подготовку теракта

Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Севастополя, который был признан виновным в государственной измене и подготовке к террористическому акту, сообщает ТАСС. Мужчина получил 21 год лишения свободы в колонии особого режима, при этом первые четыре года он проведет в тюрьме. После освобождения ему назначено ограничение свободы на один год и шесть месяцев.

Согласно материалам дела, гражданин был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По указанию украинской стороны, он собирал и передавал информацию о дислокации объектов Вооруженных сил России в Севастополе. Кроме того, он планировал совершить поджог одного из административных зданий города.

Перед тем как быть задержанным сотрудниками УФСБ, мужчина успел пройти обучение по осуществлению террористической деятельности и подготовить необходимые инструменты для поджога. Однако его планы не были реализованы благодаря оперативной работе российских спецслужб.

Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину за фотографирование кораблей Черноморского флота России и передачу координат спецслужбам Украины через чат-бот в Telegram, возбуждено дело о госизмене.

Кроме того, были задержаны подозреваемые в работе на украинские спецслужбы на Крымском полуострове, которые передавали данные о российских военных объектах, один из них лично звонил по мобильному телефону.