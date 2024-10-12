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Минобороны решило отменить положение о кадровом резерве
Минобороны России решило отменить положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности, следует из приказа министра обороны Андрея Белоусова.
«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495...», – говорится в приказе министра обороны.
В пояснительной записке к документу говорится, что ранее приказ утратил актуальность, а пункт 4 данного положения, утвержденный правовым актом государственного органа, был признан утратившим силу. Также уточняется, что согласно пункту 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, положение о кадровом резерве утверждается указом президента России.
Отмечается, что реализация нового приказа не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.