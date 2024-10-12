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Путин изменил состав Совета по физкультуре и спорту
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту, включив в него новых участников, таких как глава РЖД Олег Белозеров и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин.
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, передает ТАСС.
Среди новых членов совета – глава РЖД Олег Белозеров, недавно назначенный президентом объединенной Федерации гимнастики России. Также в совет вошел глава «Норильского никеля» и председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.
В совет также вошли исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, который является председателем попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики.
Кроме того, в составе нового совета также подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Башкирии Радий Хабиров.
Из состава совета были исключены Ирина Винер-Усманова, Сергей Шойгу, Олег Кожемяко, Сергей Цивилев и Василий Голубев.