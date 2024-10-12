В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.12 комментариев
После аварии с автобусом в Астраханской области госпитализировали 12 человек
В результате аварии с вахтовым автобусом на дороге Астрахань – Волгоград госпитализировали 12 человек, сообщили в региональном минздраве в субботу.
Часть пострадавших госпитализировали Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, часть – в медико-санитарную часть «Газпрома», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести с различными травмами, включая закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Четверо пострадавших проходят амбулаторное лечение.
Напомним, авария произошла в пятницу, водитель грузовика МАЗ, по предварительным данным МВД, выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению с автобусом. Погибли три человека, пострадали 17.