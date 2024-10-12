Сербский гражданин устроился работать в администрацию Херсонской области

Драган Милошевич переехал в Каланчак и стал работать в местной администрации

Tекст: Денис Тельманов

Сербский гражданин Драган Милошевич, рассказал изданию РИА «Новости», что после начала спецоперации переехал в поселок Каланчак Херсонской области и устроился работать в местную администрацию. Он отвечает за хозяйственную часть и получил российский вид на жительство, намереваясь в будущем стать гражданином России.



До начала спецоперации Милошевич проживал в Херсоне, куда переехал из Сербии в 2012 году к жене, с которой познакомился через интернет. Однако на Украине он столкнулся с национализмом.

«Познакомился с женой через интернет, через игру. И так случилось, что приехал. Это было еще в 2012 году, приехал в Херсон. Я ездил постоянно в 2012, 2013 году Сербия - Украина и оформлял документы. И бывало так, когда я приезжал во Львов, а там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели в магазине меня обслуживать», - вспоминает Драган.

В 2022 году, после начала спецоперации, Милошевич и его жена переехали в Каланчак.

«Нужно было чем-то заниматься. Как серб я уважаю Россию, когда начала основываться администрация в нашем городе, я сразу пошел устраиваться на работу. И меня забрали, это при ВГА (военно-гражданской администрации) было... Работаю в администрации, отвечаю за хозяйственную часть», - рассказал Милошевич.