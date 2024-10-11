Россельхознадзор: Россия может начать поставки манки и ржаной муки в Китай

Tекст: Дарья Григоренко

Она отметила, что протоколы по данной продукции уже согласованы с китайскими коллегами, и остается дождаться их подтверждения для подписания. «И в принципе, как только нам коллеги китайские подтвердят, что готовы подписать, потому что тексты выверены, мы это в ближайшее время сделаем», – сказала она, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Агроэксперт».

Захарова также указала на приоритетные задачи, касающиеся допуска на китайский рынок озимых пшеницы и ячменя. В настоящее время разрешены поставки только яровых сортов этих культур. Она подчеркнула, что за последние годы объемы экспорта яровой пшеницы значительно увеличились – в шесть раз, достигнув более 300 тыс. тонн.

На данный момент российские производители могут экспортировать в Китай такие продукты растениеводства, как рапс, кукуруза, соя, гречневая крупа, овсяные хлопья, лен, подсолнечник, а также яровые пшеницу и ячмень, горох, люцерну, пшено и лекарственное сырье.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что Россия в прошлом году достигла всех целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства. В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия и Вьетнам активно сотрудничают в области сельского хозяйства, в частности, расширяют взаимные поставки продуктов питания.