В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.6 комментариев
В ЕС назвали дату обсуждения новых санкций против России
В ЕС решили обсудить новые санкции против России 14 октября
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза планируют обсудить новые санкции против России на заседании, которое состоится 14 октября в Люксембурге, сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
Представитель заявил, что эти меры будут основываться на принятом 8 октября новом санкционном механизме, направленном против «дестабилизирующих действий» Москвы за рубежом, но который пока не наполнен. Он подчеркнул: «Будет обмен мнениями по санкциям. Как вы знаете, 8 октября был утвержден новый режим санкций», передает ТАСС.
Во вторник Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.
Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.