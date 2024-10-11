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Fitch оценило сумму застрахованного ущерба от ураганов в США
Fitch оценило сумму застрахованного ущерба от ураганов в США более чем в 100 млрд долларов
Ущерб от урагана «Милтон» во Флориде приведет к тому, что застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов, заявило международное агентство Fitch Ratings.
Застрахованный ущерб от самого «Милтона», как ожидается, составит от 30 до 50 млрд долларов. Это крупнейшая сумма после удара урагана «Иан» в 2022 году, когда потери оценили в 60 млрд долларов, передает РИА «Новости».
В заявлении подчеркивается, что отметка в 100 млрд долларов преодолевается уже пятый год подряд. Fitch Ratings считает, что столь значительный ущерб окажет негативное влияние на перспективы снижения страховых ставок в 2025 году, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде в результате торнадо, вызванных ураганом «Милтон», были зафиксированы жертвы. Ураган «Милтон» обрушился на юго-восточную часть США, где недавно прошел другой ураган – «Хелен».