Мать детей Дурова тайно потратила с его счетов 18 млн долларов на украшения

Лобушкин: Болгар без разрешения потратила 18 млн долларов со счетов Дурова

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, Лобушкин рассказал о финансовых отношениях между основателем Telegram и матерью его детей Болгар. По его информации, в 2019 году Дуров перевел Болгар семь млн долларов в качестве долгосрочной помощи на содержание детей. Эта сумма была оформлена как ежемесячная поддержка в размере 10 тыс. долларов на каждого ребенка до их 23-летия, передает «Фонтанка».

Однако, по словам Лобушкина, Ирина Болгар потратила 18 млн долларов с банковского счета Павла Дурова на покупку люксовых брендов и ювелирных изделий. Эти траты были обнаружены Дуровым в 2022 году, после чего он закрыл ей доступ к своим счетам.

В ответ на это, в 2023 году Ирина Болгар подала заявление на единоличное опекунство над детьми и обратилась за алиментами. Эти действия совпали с ее публичными заявлениями в СМИ и социальных сетях, что вызвало подозрения в возможных PR-манипуляциях для давления на Дурова.

Ранее Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей сооснователя Telegram Павла Дурова, заявила, что Telegram – их совместно нажитое имущество.

В сентябре Болгар рассказала о его планах купить дом за 100 млн евро. По ее словам, Дуров в 2018 году рассматривал возможность переезда своей семьи в Париж и даже подписал договор аренды дома в Нейи-сюр-Сене, но впоследствии планы изменились.

Кроме того, Болгар заявила, что Дуров лишен родительских прав решением швейцарского суда.