Избивший прохожих в Подольске изменил внешность, чтобы скрыться

Избивший прохожих в Подольске изменил внешность, чтобы сбежать от правоохранителей

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали двух граждан одного из государств ближнего зарубежья и российскую гражданку, их подозревают в хулиганстве, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В ходе допроса один мужчина признался, что сбрил бороду после нападения на людей, чтобы скрыться. Он также признал вину в содеянном. Второй задержанный также заявил, что ударил женщину.

Задержанная сообщила, что в ходе инцидента находилась вместе с двумя подозреваемыми.

Сам инцидент произошел 8 октября в сквере «Героям Отечественной войны 1812 года», там несколько человек избили четырех местных жителей. Дело завели по статье о хулиганстве.

Между тем источник сообщил, что обвинение в хулиганстве предъявлено троим задержанным, включая женщину. Он уточнил, что все трое – выходцы из стран СНГ.