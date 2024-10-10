Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Избивший прохожих в Подольске изменил внешность, чтобы скрыться
Избивший прохожих в Подольске изменил внешность, чтобы сбежать от правоохранителей
Подозреваемый в нападении на людей в городе Подольске Московской области поменял свою внешность после конфликта, чтобы скрыться от правосудия, сообщили в региональном ГУ МВД.
Правоохранители задержали двух граждан одного из государств ближнего зарубежья и российскую гражданку, их подозревают в хулиганстве, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В ходе допроса один мужчина признался, что сбрил бороду после нападения на людей, чтобы скрыться. Он также признал вину в содеянном. Второй задержанный также заявил, что ударил женщину.
Задержанная сообщила, что в ходе инцидента находилась вместе с двумя подозреваемыми.
Сам инцидент произошел 8 октября в сквере «Героям Отечественной войны 1812 года», там несколько человек избили четырех местных жителей. Дело завели по статье о хулиганстве.
Между тем источник сообщил, что обвинение в хулиганстве предъявлено троим задержанным, включая женщину. Он уточнил, что все трое – выходцы из стран СНГ.