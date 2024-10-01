В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Путин поручил урегулировать работу сервисов рассрочки
Путин поручил разработать правовое регулирование работы сервисов рассрочки
Президент Владимир Путин поручил разработать правовое регулирование работы сервисов рассрочки, чтобы граждане были полностью информированы о всех условиях предоставления услуги и защищены от скрытых выплат, следует из перечня поручений на сайте Кремля.
Путин поручил правительству России совместно с Банком России внести изменения в законодательство, которые должны регулировать деятельность операторов сервисов рассрочки, устанавливая гарантии защиты прав граждан, аналогичные тем, которые предусмотрены для потребительских кредитов.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается необходимость информирования граждан о полной стоимости обязательств и возможностях изменения этой стоимости.
Одной из важных задач является исключение практики взимания платы за услуги, предоставляемые сервисами рассрочки. Такие услуги должны оказывать исключительно профессиональные кредитные организации, предоставляющие потребительские займы. Данные меры были предприняты на фоне массового роста числа сервисов рассрочки, предлагающих свои услуги при покупке товаров и услуг.
Поручение должно быть выполнено до 1 декабря текущего года, что подчеркивает срочность и необходимость регулирования этого сектора.