Путин поручил урегулировать работу сервисов рассрочки

Путин поручил разработать правовое регулирование работы сервисов рассрочки

Tекст: Вера Басилая

Путин поручил правительству России совместно с Банком России внести изменения в законодательство, которые должны регулировать деятельность операторов сервисов рассрочки, устанавливая гарантии защиты прав граждан, аналогичные тем, которые предусмотрены для потребительских кредитов.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается необходимость информирования граждан о полной стоимости обязательств и возможностях изменения этой стоимости.

Одной из важных задач является исключение практики взимания платы за услуги, предоставляемые сервисами рассрочки. Такие услуги должны оказывать исключительно профессиональные кредитные организации, предоставляющие потребительские займы. Данные меры были предприняты на фоне массового роста числа сервисов рассрочки, предлагающих свои услуги при покупке товаров и услуг.

Поручение должно быть выполнено до 1 декабря текущего года, что подчеркивает срочность и необходимость регулирования этого сектора.