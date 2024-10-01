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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    9 комментариев
    1 октября 2024, 04:35 • Новости дня

    Обвиняемым по делу бронежилетов добавили статью о взятке

    Есипову и Антоновой добавили обвинение в даче взятки по делу о бронежилетах

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Есипов и Виктория Антонова, обвиняемые в мошенничестве на 2 млрд рублей при поставке бронежилетов для Минобороны, теперь также подозреваются в даче взятки, что стало известно из материалов дела.

    Материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС, подтверждают, что главе группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, обвиняемым в мошенничестве на сумму 2 млрд рублей, добавили статью о даче взятки.

    Уголовное дело, возбужденное 3 апреля 2024 года, соединено с еще одним делом, открытым 10 июля 2024 года, касающимся дачи взятки в особо крупном размере.

    По версии следствия, Есипов и Антонова передали взятку должностным лицам из числа сотрудников Министерства обороны через посредников.

    В числе этих посредников фигурируют Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков и Вячеслав Портянников. Идентификация получателей взятки еще продолжается, однако известно, что в деле участвуют не менее девяти человек.

    Следствие считает, что речь идет о поставке двадцати тыс. бронежилетов для военных, участвующих в специальной военной операции. Эти бронежилеты, в соответствии с материалами дела, не отвечали необходимым требованиям качества, что повлекло ущерб в размере около 2 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестовали в конце апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Сумма взятки может достигать миллиарда рублей. Обвинение также предъявлено Сергею Бородину, которого следствие считает другом Иванова.

    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    30 сентября 2024, 23:11 • Новости дня
    Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей

    Бывший начальник Росгвардии Гамаюнов подозревается в мошенничестве на 80 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.

    Как передает ТАСС, полковника Олега Гамаюнова обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии.

    По данным следствия, ущерб, нанесенный ведомству, составил более 80 млн рублей. В рамках уголовного дела речь идет о поставках летно-технических комплексов, известных как «домики».

    Собеседник агентства сообщил, что следствие продолжается. В данный момент осуществляется сбор доказательств причастности Гамаюнова не только к данному преступлению, но и к возможным аналогичным деяниям.

    Офицеру предъявлено обвинение, его действия тщательно изучаются правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

    Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.

    Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.

    Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.

    Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    1 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильских военных у границы

    Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные группы «Хезболлах» открыли огонь по израильским солдатам у границы Ливана и Израиля, ранив нескольких военнослужащих, это произошло впервые с начала эскалации в октябре 2023 года.

    Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

    Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.

    Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.

    Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.

    Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.

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    1 октября 2024, 00:13 • Новости дня
    Минобороны: опыт СВО сделал Сухопутные войска РФ универсальными

    Минобороны России заявило о способности Сухопутных войск выполнять задачи благодаря опыту СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска России, получившие ценный опыт в ходе специальной военной операции, продемонстрировали способность успешно выполнять разнообразные задачи, включая прорыв подготовленной обороны противника и овладение крупными населенными пунктами, заявили в российском военном ведомстве.

    Как передает ТАСС, в Минобороны России заявили, что Сухопутные войска страны, благодаря опыту, полученному во время специальной военной операции, способны выполнять любые задачи.

    Ведомство подчеркнуло, что успешные действия войск проявляются в прорывах обороны противника и овладении городами и крупными населенными пунктами, а также в быстрой организации обороны и переходе в наступление.

    Особое внимание уделяется насыщению войск беспилотными средствами разведки, что стало значительным прорывом. В Минобороны отметили, что массовое использование БПЛА не ограничивается разведывательными функциями, но также включает поражение противника.

    Традиционные средства, такие как танки и боевые машины пехоты, по-прежнему играют ключевую роль в отражении атак и поддержке штурмовых подразделений.

    Министерство обороны уточнило, что изменяются классические формы ведения боевых действий с учетом увеличения возможностей разведки и огневого поражения.

    Это ведет к внедрению новых тактических приемов, таких как маневренно-огневые действия, которые включают в себя выполнение задач и немедленное оставление позиции для предотвращения ответного огня.

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    30 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии

    В Москве арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов арестован в Москве, сообщает ТАСС.

    Решение об аресте на два месяца принял 235-й гарнизонный военный суд в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как сообщили в правоохранительных органах, Гамаюнов обвиняется в преступлении по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

    «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил источник агентства.

    Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому в суде не смогли уточнить текущую должность Гамаюнова. Известно, что арест продлится до 26 ноября, в то время как следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Антон Филатов задержан после командировки в Китай.

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    1 октября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские военные пенсии с 1 октября увеличили на 5,1%

    Военные пенсии в России проиндексировали на 5,1% с 1 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Размеры военных пенсий в России увеличились на 5,1% с 1 октября вместо ранее планировавшихся 4,5%, что связано с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

    В России с 1 октября размеры военных пенсий увеличены на 5,1%. Об этом сообщает ТАСС.

    Это изменение связано с новым прогнозом социально-экономического развития на 2024 год.

    Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в июле, согласно которому размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, теперь составляет 89,83%.

    Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что увеличение связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и ростом индекса потребительских цен на 2024 год. Он отметил, что средний размер военной пенсии с учетом нового коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная мера затронет 2,8 млн человек. Он заявил, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

    Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об увеличении одного вида пенсий в октябре.

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    30 сентября 2024, 23:51 • Новости дня
    Сотрудник военкомата на Украине оштрафован за избиение военнообязанного

    Украинский военкомат оштрафовал сотрудника на 850 гривен за удар военнообязанного

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Черновцах приговорил сотрудника военкомата к штрафу в 850 гривен за нанесение удара мужчине при попытке вручить повестку.

    Как сообщает издание «Страна», Садгорский районный суд города Черновцы на Украине вынес решение по делу сотрудника военкомата, который был признан виновным в нанесении удара мужчине, когда тот пытался выдать ему повестку. Суд постановил оштрафовать его на 850 гривен, что составляет около двадцати долларов.

    Инцидент произошел, когда сотрудник военкомата вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил его рукой по затылку. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину по уголовной статье.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин от призыва.

    С 18 мая 2023 года вступил в силу закон, который позволяет призвать сотни тысяч украинцев в армию. В социальных сетях часто публикуются видео с насильственными мобилизациями и конфликтами между гражданами и военкомами. Несмотря на это, большинство случаев избиения в военкоматах остаются безнаказанными.

    Ранее сообщалось, что в Киеве военком избил пытавшуюся заступиться за призывника украинку.

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    30 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Генштаб заявил об освобождении призывников от задач СВО в новых регионах

    Генштаб: Призывников не отправят на спецоперацию в новых регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие по призыву не будут участвовать в СВО в новых регионах, а призывная кампания пройдет в установленные сроки с 1 октября по 31 декабря 2024 года, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, военнослужащие по призыву не будут привлекаться для выполнения задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах, передает ТАСС. Цимлянский подчеркнул, что это касается всех, кто проходит военную службу по призыву.

    Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Исключение составят граждане, проживающие в районах Крайнего Севера, где призыв начнется с 1 ноября. Срок службы по призыву останется прежним – 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов начнется с 15 октября.

    Подводя итоги весеннего призыва, Цимлянский отметил, что план по призыву был выполнен в полном объеме, на службу было призвано 150 тыс. человек. Оповещение призывников будет осуществляться повестками – как лично врученными, так и заказными письмами.

    Цимлянский также сообщил, что призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке через портал «Госуслуги» или в письменной форме через многофункциональные центры. Все военнослужащие, выслужившие срок службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стартовала работа сайта реестра электронных повесток, который содержит информацию обо всех направленных повестках. До этого президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Кроме того, Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, что также отражено в перечне его поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

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    30 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Кремль перенаправил вопрос о срочниках в Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о направлении срочников в приграничные регионы, включая Курскую область, следует адресовать Министерству обороны, а не Кремлю.

    Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, будут ли призванные в рамках осеннего призыва срочники направляться в приграничные регионы, включая Курскую область, должен быть адресован Министерству обороны России, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    30 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    СК возбудил дело против зампремьера Башкирии за взятку

    СК обвинил зампремьера Башкирии Алана Марзаева в получении взятки в размере 37 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алан Марзаев, исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Башкирии, обвинен в получении взятки в размере 37 млн рублей за содействие заключению госконтрактов на строительство автодорог, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По ее словам, СК возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева, передает ТАСС. Его обвиняют в получении взятки в размере 37 млн рублей.

    Петренко добавила, что дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, которая касается получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Алан Марзаев получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании.

    Эти средства были переданы за покровительство коммерческой деятельности компании и обеспечение заключения государственных контрактов на строительство автомобильных дорог. Петренко уточнила, что дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и возможных соучастников.

    Ранее Советский районный суд Уфы арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от компании-грузоперевозчика.

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    30 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    Экс-замглавы Центрлесхоза обвинили в мошенничестве

    Экс-замглавы отдела экологии Центрлесхоза обвинили в хищении 24 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшему заместителю начальника отдела экологии Центрлесхоза и трем его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    По данным следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.

    С апреля по сентябрь 2020 года экс-замруководителя отдела экологии и трое руководителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом мусора, договорились похитить бюджетные средства, представляя документы с ложными сведениями. В документах указывались завышенные объемы вывезенного мусора.

    В результате следствия по местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски. Были изъяты мобильные телефоны и денежные средства. В ГСУ отметили, что продолжается сбор и закрепление доказательной базы по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления через них кредитов. Между тем, главу «Сибирской навигационной компании» обвинили в мошенничестве с дронами для ВС России. В Петербурге подозреваемый в мошенничестве решил сознаться в преступлении после того, как обманул 85-летнюю женщину на 260 тыс. рублей.

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    1 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Два подозреваемых в деле Тимура Иванова объявлены в розыск за хищенеи 3 млрд рублей

    Фигуранты дела о растрате с экс-подчиненным Иванова объявлены в международный розыск

    Tекст: Денис Тельманов

    Два фигуранта дела о растрате, связанного с экс-подчиненным замминистра обороны Тимура Иванова, объявлены в международный розыск, а имущество обвиняемых арестовано.

    Правоохранительные органы объявили в международный розыск двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате, сообщает ТАСС.

    Речь идет об Антоне Филатове, бывшем подчиненном экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который возглавлял несколько компаний подведомственных Минобороны России. По делу также арестовано имущество и ценные бумаги членов семьи обвиняемого.

    В материалах дела упоминается, что необходимо провести оценочные, бухгалтерские и экономические судебные экспертизы.

    Также предстоит допросить свидетелей из числа бывших сотрудников банка и представителей компаний, использовавшихся для хищения денежных средств банка, а также продолжить мероприятия по розыску и экстрадиции двух фигурантов дела.

    Уголовное дело против Филатова было возбуждено в 2016 году по обвинению в хищении у банка «Интеркоммерц» свыше трех миллиардов рублей. Эти средства переводились на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай

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    1 октября 2024, 02:17 • Новости дня
    Пентагон выделил миллиарды на авиабомбы для Украины

    США направили 6,9 млрд долларов на малокалиберные авиабомбы для Украины и других стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, которые будут направлены в Украину, Болгарию и Японию, с завершением работ к 2035 году.

    Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, сообщает ТАСС.

    Этот контракт предполагает поставку вооружений в несколько стран, включая Украину, Болгарию и Японию. Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2035 года.

    Сумма контракта является частью более широких усилий по оказанию военной помощи Украине.

    С начала президентского срока Джо Байдена американские власти направили Киеву помощь на сумму более 56,9 млрд долларов. Поставка малокалиберных авиабомб добавит к этому числу еще 6,9 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки новых вооружений Украине не изменят текущей ситуации на фронте. По его словам, такие действия лишь способствуют затягиванию конфликта, не приводя к его разрешению.

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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