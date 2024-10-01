Обвиняемым по делу бронежилетов добавили статью о взятке

Есипову и Антоновой добавили обвинение в даче взятки по делу о бронежилетах

Tекст: Денис Тельманов

Материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС, подтверждают, что главе группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, обвиняемым в мошенничестве на сумму 2 млрд рублей, добавили статью о даче взятки.

Уголовное дело, возбужденное 3 апреля 2024 года, соединено с еще одним делом, открытым 10 июля 2024 года, касающимся дачи взятки в особо крупном размере.



По версии следствия, Есипов и Антонова передали взятку должностным лицам из числа сотрудников Министерства обороны через посредников.

В числе этих посредников фигурируют Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков и Вячеслав Портянников. Идентификация получателей взятки еще продолжается, однако известно, что в деле участвуют не менее девяти человек.

Следствие считает, что речь идет о поставке двадцати тыс. бронежилетов для военных, участвующих в специальной военной операции. Эти бронежилеты, в соответствии с материалами дела, не отвечали необходимым требованиям качества, что повлекло ущерб в размере около 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестовали в конце апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Сумма взятки может достигать миллиарда рублей. Обвинение также предъявлено Сергею Бородину, которого следствие считает другом Иванова.