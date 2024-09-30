У экс-замминистра Иванова нашли элитный внедорожник

У Тимура Иванова обнаружили оформленный на водителя Mercedes-Benz G63

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова фигурирует элитный автомобиль Mercedes-Benz G63, который был оформлен на имя его личного водителя в 2022–2023 годах. Однако, согласно регистрационным документам, Иванов использовал его по своему усмотрению.



Эта машина оценивается на вторичном рынке в сумму от 5,2 до 15 млн рублей.

В автопарке Иванова числилось 12 автомобилей, среди которых были такие примечательные модели, как Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, а также Cadillac Escalade. Его супруга владела Bentley Continental и Aston Martin.

Иванова арестовали в конце апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, сумма взятки может достигать миллиарда рублей. Обвинение также предъявлено Сергею Бородину, которого следствие считает другом Иванова.

В даче взятки обвиняется соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. Следствие утверждает, что он предоставлял Иванову и Бородину услуги имущественного характера, освобождая их от оплаты за ремонт и реконструкцию.

В случае признания вины суд может наложить штраф, в 70 или 100 раз превышающий размер взятки, и конфисковать имущество, полученное от коррупционных действий.

Ранее сообщалось, что при обысках у Тимура Иванова было изъято оружие.