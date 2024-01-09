Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана

Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Газе и в Красном море

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении на сайте российского МИД, в ходе переговоров Лавров и Абдоллахиян затронули ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также обстановку в Красном море, передает ТАСС.

«Произведен доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море», – сообщило ведомство.

Министры также подчеркнули «актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран», добавили в МИД России.

В декабре Лавров обсудил с главой МИД Ирана события на Южном Кавказе.