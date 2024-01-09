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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    15 комментариев
    9 января 2024, 20:55

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана

    Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Газе и в Красном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

    Как говорится в сообщении на сайте российского МИД, в ходе переговоров Лавров и Абдоллахиян затронули ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также обстановку в Красном море, передает ТАСС.

    «Произведен доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море», – сообщило ведомство.

    Министры также подчеркнули «актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран», добавили в МИД России.

    В декабре Лавров обсудил с главой МИД Ирана события на Южном Кавказе.

    8 января 2024, 17:02
    Россия и Иран отказались от SWIFT

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва и Тегеран смогли соединить свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому банки проводят сообщения напрямую, заявил замглавы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.

    По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА «Новости».

    «Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», – приводит слова Карими агентство Fars.

    Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

    Ранее в ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT.

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    7 января 2024, 01:10
    Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта

    Владимир Путин рассказал, что любит творчество философов Николая Бердяева и Иммануила Канта

    Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших в СВО военных рассказал, что одним из любимых философов считает Николая Бердяева, а также упомянул Иммануила Канта в числе тех, кого нужно читать.

    «Один из любимых», – сказал Путин, комментируя заявление одного из участников встречи, что любимым философом президента является Николай Бердяев.

    «Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как», – добавил Путин, передает ТАСС.

    Автор реплики рассказал, что закачивает философский факультет МГУ и заметил, что философия не является ни наукой, ни искусством, а говорит «о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания».

    «Очень интересно. Очень многообразно, комплекс, который охватывает все», – ответил Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных и провел с ними «достаточно обстоятельную беседу».

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    8 января 2024, 18:59
    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине

    Американский политолог Миршаймер: Россия усилила армию с начала спецоперации на Украине

    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России стали мощнее с начала специальной военной операции на Украине, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер признал, что в результате конфликта на Украине Российская армия стала сильнее, поскольку ВС России «пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения», передает РИА «Новости».

    «Теперь у России еще более грозные войска», – резюмировал профессор.

    Миршаймер также назвал катастрофической ошибкой решение США развязать конфликт на Украине, так как антироссийские санкции не сработали, а Россия увеличила войска и нарастила промышленность.

    «Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», – заключил политолог.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 14:57
    Прекращено действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по использованию узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное Москвой и Астаной в 2014 году, утратило силу.

    Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено 16 декабря 2023 года, следует из сообщения российского МИД, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

    В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации этого соглашения. В документе отмечалось, что узел «Балхаш» включает радиолокационную станцию (РЛС) «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

    В Минобороны пояснили, что узел стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

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    7 января 2024, 00:16
    Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО

    Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных

    Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО
    @ Официальный сайт президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Встреча с семьями погибших участников спецоперации на Украине прошла в подмосковной резиденции президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, пригласил их на праздничный ужин», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова.

    Отмечается, что в ходе встречи Путин подчеркнул, что это общение должно стать «ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО».

    Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечника от имени президента вручили награды жителям Луганской народной республики.

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    7 января 2024, 01:34
    Путин поздравил россиян с Рождеством

    Путин поздравил россиян с Рождеством, назвав этот праздник одним из самых любимых и долгожданных

    Путин поздравил россиян с Рождеством
    @ Официальный сайт президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым и отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.

    «Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», – говорится в обращении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля

    Президент отметил, что Рождество – это «один из самых любимых, долгожданных христианских праздников», который объединяет миллионы людей вокруг «идеалов добра, милосердия и справедливости».

    «Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», – напомнил президент.

    Он добавил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят «огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения».

    «И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», - подчеркнул Путин.

    Пресс-служба президента также отмечает, что в Рождественскую ночь глава государства присутствует на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве.

    Вместе с главой государства на службу пришли семьи военнослужащих, погибших в зоне СВО, с которыми он накануне, в сочельник, встретился в подмосковной резиденции.

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    6 января 2024, 22:50
    «Дом-корабль» на Тульской загорелся в Москве

    В «Доме-корабле» рядом со станцией метро Тульская произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В 14-этажном доме на Большой Тульской улице (д.2), известном как «дом–корабль» за необычный внешний вид и длину свыше 400 метров, произошел пожар.

    «Возгорание произошло на одном из балконов. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение в экстренных службах.

    Отмечается, что огонь успел распространиться на площади 5 кв. м. в одной из квартир на 11 этаже.

    Ранее в Ленобласти загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца.

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    6 января 2024, 23:37
    С клуба «Мутабор» решили взыскать 300 тыс. рублей за музыку

    Российское авторское общество подало в суд на клуб «Мутабор», в котором проходила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой

    Tекст: Денис Тельманов

    В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск Российского авторского общества (РАО) к компании-владельцу ночного клуба «Мутабор», в котором проходила скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой.

    «Суд зарегистрировал иск общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Арт центр». Дата заседания по данному делу пока не назначена», – приводит ТАСС слова представителя суда.

    Источник, знакомый с материалами дела, сообщил агентству, что истец намерен взыскать с ответчика порядка 300 тыс. рублей в качестве компенсации за использование музыки.

    Отмечается, что по мнению РАО, «Мутабор» просрочил платежи по договору об использовании музыкальных произведений.

    Ранее сообщалось, что одного из гостей «голой» вечеринки – рэпера Николая Васильева (Vacio) – могут отправить под новый административный арест.

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    7 января 2024, 23:57
    Ребенок выжил в смертельном ДТП в Новосибирской области с четырьмя погибшими

    При столкновении двух «Тойот» в Новосибирской области четыре человека погибли, ребенок получил травмы

    Ребенок выжил в смертельном ДТП в Новосибирской области с четырьмя погибшими
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Ребенок госпитализирован после смертельного ДТП в Новосибирской области, в котором, в результате столкновения двух автомашин марки Toyota, погибло четыре человека, сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio», – приводит ТАСС сообщение МВД.

    Отмечается, что в ДТП погибли оба водителя и две женщины. Обстоятельства происшествия выясняют  сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане автобус с четырьмя людьми провалился в шахту в Павлодарской области. Автобус обнаружен, но добраться до него пока не получилось. В поисковых работах задействованы 136 человек, 41 единица техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.

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    7 января 2024, 01:52
    ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие

    ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице №6 в Донецке, есть пострадавшие среди пациентов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ в канун Рождества обстреляли Донецк, удары пришлись по территории центральной городской больницы №6 в Ленинском районе города.

    Ранения получили трое пациентов больницы, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА «Новости».

    Одного из них ранило в спину осколком, другая пациента получила ранения от разбившегося в результате взрыва окна.

    Отмечается, что персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.

    Помимо больницы в результате обстрела ВСУ повреждены теплотрасса и два частных дома.

    По данным представительства ДНР в СЦКК за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса.

    Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки есть погибшие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район республики, пятеро человек ранены.

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    7 января 2024, 06:19
    В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, эвакуированы 360 человек

    В гостинице на Симоновском валу произошел пожар, более 360 человек были эвакуированы

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 360 человек были эвакуированы из гостиницы в центре Москвы, расположенной на Симоновском валу, в которой в ночь на воскресенье произошел пожар.

    «На улице Симоновский Вал, 2, произошло загорание в гостинице на третьем этаже. Спасено два человека, эвакуировано 364», – передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы.

    По данным агентства, пожар потушен, информации о пострадавших нет.

    Согласно картографическим сервисам, по адресу Симоновский Вал дом 2 располагается гостиница «Holiday Tagansky».

    Ранее сообщалось, Большой Тульской улице в Москве загорелся «Дом-корабль», расположенный рядом со станцией метро Тульская.

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    7 января 2024, 17:27
    Израиль заявил, что ХАМАС научилось строить высокоточные ракеты при помощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные нашли доказательства того, что движение ХАМАС при иранской поддержке стало разрабатывать компоненты для высокоточных крылатых ракет, заявили в армии Израиля.

    В ходе рейдов в последние недели по нескольким районам Газы военные нашли туннель, где находилось производство оружия, найдены доказательства того, что ХАМАС «под руководством Ирана» научилось делать высокоточное и стратегическое оружие, заявили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Военные предоставили фото, на которых якобы видны части крылатых ракет.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    7 января 2024, 00:39
    Путин встретил Рождество в Ново-Огареве

    Президент России Владимир Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин празднует Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    Богослужение в честь праздника, на котором присутствовал президент, прошло в домовой церкви резиденции, передает корреспондент РИА «Новости».

    Перед Рождеством глава государства встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, вместе они также посетили рождественскую службу.

    В домовой церкви Ново-Огарево Путин встречал Рождество и в 2022 году. А в 2023 году президент посетил на Рождество богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.


    Коментарии (3)
    7 января 2024, 00:52
    Путин назвал Рождество теплым и душевным праздником

    Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО назвал Рождество одним из самых любимых праздников в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огареве с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции, назвал Рождество «теплым и душевным» праздником, во время которого проявляется единение народов России.

    «Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным... Может быть, даже это более семейный праздник, чем Новый год... Один из самых любимых праздников в России», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин добавил, что Рождество «характеризуется ярко выраженным братским единением народов России», когда православные христиане и представители других религий  поздравляют друг друга.

    При этом он напомнил, что даже в Рождество российские воины отстаивают интересы страны с оружием в руках.

    Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.

    Коментарии (0)
    8 января 2024, 14:31
    Иран поддержал иск ЮАР против Израиля

    МИД Ирана: Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    В ходе еженедельной пресс-конференции Канаани заявил, что Иран поддерживает использование международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, «для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников», передает РИА «Новости».

    Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.

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