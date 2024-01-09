  • Новость часаВ Минобороны назвали число уничтоженных украинских БПЛА над Курском и Орлом
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    «Раненое сердце». Как Белгород переживает обстрелы ВСУ
    В Германии неизвестные просверлили дыры в газопроводе
    «Икону со Сталиным» в главном храме Грузии облили краской
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    Ростех решил взять под контроль Климовский патронный завод
    Шойгу назвал потери ВСУ за 2023 год
    Названо число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Орел
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    15 комментариев
    9 января 2024, 18:41

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году

    Business Insider: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, но США не позволили этого сделать, пишет портал Business Insider.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», посредством «дерзкого контрнаступления» Киев планировал «прорваться через часть Запорожья», чтобы изолировать силы России в Крыму, перекрыв так называемый сухопутный коридор на полуостров, передает ТАСС.

    В книге приводятся слова высокопоставленного чиновника Пентагона, который сказал, что Вашингтон рекомендовал ВСУ взять Херсон вместо продвижения на юг, поскольку у них отсутствовал обученный личный состав и оборудование для этих целей, пишет портал. По словам чиновника, США опасались, что Киев «на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлен».

    Отмечается, что Залужный не разделил мнение США, однако споров не возникло, поскольку американская сторона контролировала значительную часть военной помощи, поставляемой на Украину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    8 января 2024, 19:26
    Очередная станция метро начала протекать в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку, пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что потолок протекает как минимум в трех местах, сотрудники метрополитена подставили под протечки обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки, передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на сообщения местных жителей СМИ отмечают, что подобные ситуации на станции происходили и ранее.

    В декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.

    Коментарии (36)
    8 января 2024, 22:53
    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского

    Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью

    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

    Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.

    Коментарии (37)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (56)
    9 января 2024, 10:36
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ

    Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов), заявил глава ведомства Рустем Умеров.

    По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 05:02
    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

    Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на просьбу Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил премьер-министру Израиля попросить денег у президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

    Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

    Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.

    Коментарии (11)
    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

    Коментарии (7)
    8 января 2024, 22:30
    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожено десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.

    Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.

    В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.

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    9 января 2024, 07:30
    Time не исключил потери Украиной новых территорий

    Time заявил об угрозах разделения Украины на части и потери новых территорий

    Time не исключил потери Украиной новых территорий
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году Украина «будет фактически разделена на части», ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

    Бреммер назвал «сокрушительным ударом» сокращение помощи со стороны США, а также отметил, что возникли проблемы и с европейской поддержкой Киева. По его словам, положение Украины ухудшилось из-за снижения западной поддержки и нехватки людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Бреммер заявил, что украинская сторона «пойдет на большие военные риски», в том числе удары по российской территории, которые «спровоцируют беспрецедентные ответные меры России». Он не исключил, что в результате НАТО может оказаться «втянута» в конфликт.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (17)
    9 января 2024, 14:26
    Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший год

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедший год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

    По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу указал на то, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов. Шойгу уверен, что даже то, что Киев продолжает гнать своих солдат на убой, никак не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (15)
    9 января 2024, 08:14
    В ВСУ пожаловались на российские планирующие бомбы

    NYT: Планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планирующие авиабомбы и дроны ВС России наносят большие потери украинской армии, пишет The New York Times.

    Как рассказал солдат 14-й бригады нацгвардии Украины с позывным «Кит», ВС России посылают подобные снаряды «по восемь в час». Он добавил, что боеприпас при этом звучит так, как будто «открылись врата ада», передает RT.

    Ранее Newsweek сообщила, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам ПВО.

    Коментарии (2)
    9 января 2024, 16:27
    В Минобороны назвали число уничтоженных украинских БПЛА над Курском и Орлом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Курской областью и перехватила два над Орловской

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что во вторник около 15.00 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку посредством беспилотника над территорией Курской области и территорией Орловской области.

    Ранее на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано. Глава Курской области сообщал о четырех сбитых БПЛА.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (4)
    8 января 2024, 19:59
    Жителей Украины призвали экономить электроэнергию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии в понедельник.

    Как сообщила «Укрэнерго» в своем Telegram-канале, в понедельник уровень потребления электроэнергии на 13,4% превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, передает РИА «Новости».

    «Потребляйте электроэнергию экономно», – обратилась компания к украинцам.

    В «Укрэнерго» связали рост потребления электроэнергии с похолоданием и сложными погодными условиями.

    Накануне директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что возможные отключения электроэнергии на Украине произойдут в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.

    Коментарии (10)
    9 января 2024, 09:25
    Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на должное расстояние от Донецка
    Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на должное расстояние от Донецка
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвинуть ВСУ на должное расстояние от Донецка и от других населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинских военных необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы они физически не могли достать до Донбасса, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил: расстояние в том числе зависит от оружия, которое Киев получает сейчас и которое получит в ближайшем будущем.

    Глава ДНР также подчеркнул, что предстоит колоссальная работа, однако он верит в Российскую армию и «силу русского оружия».

    Ранее Пушилин подчеркнул важность освобождения Соледара, Артемовска и Марьинки. Он добавил, что Марьинка сильно разрушена, но шансы на восстановление города очень высоки.

    Кроме того, Пушилин указывал на то, что российские войска наносят удары только по военным объектам ВСУ, в то время как украинские войска бьют по «мамочкам с колясками» в Белгороде и Донецке.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 11:12
    Эстония пообещала Украине 0,25% ВВП

    Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП в следующие четыре года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстония в следующие четыре года будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% внутреннего валового продукта страны, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

    Портал телерадиовещания ERR приводит слова главы эстонского правительства о том, что если каждая страна внесет по 0,25%, это то будет то, что нужно Украине, передает «Интерфакс».

    Каллас призвала последовать этому примеру все остальные страны и добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.

    По ее словам, в будущем Эстония будет выделять 14 млн евро в год на восстановление Украины.

    Ранее Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев.

    Коментарии (3)
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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

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