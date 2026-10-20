Китай призвал страны ШОС активизировать развитие Севморпути

Ли Цян: Страны ШОС должны активизировать развитие Северного морского пути

Tекст: Мария Иванова

Ли Цян заявил о необходимости формирования стабильной и устойчивой системы международных транспортных коридоров, передает РИА «Новости».

По его словам, странам ШОС «следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров».

Севморпуть – наиболее короткий водный маршрут между Европой и Азией. Потребность в его использовании растет среди иностранных судовладельцев, в том числе из-за небезопасной обстановки в акватории Красного моря и Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Евросоюза соперничать с Россией за Севморпуть.

В начале месяца Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по этому маршруту.

В августе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о рекордном числе китайских рейсов по СМП.