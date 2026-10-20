Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?6 комментариев
Китай призвал страны ШОС активизировать развитие Севморпути
Ли Цян: Страны ШОС должны активизировать развитие Северного морского пути
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС призвал государства организации активнее развивать Северный морской путь.
Ли Цян заявил о необходимости формирования стабильной и устойчивой системы международных транспортных коридоров, передает РИА «Новости».
По его словам, странам ШОС «следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров».
Севморпуть – наиболее короткий водный маршрут между Европой и Азией. Потребность в его использовании растет среди иностранных судовладельцев, в том числе из-за небезопасной обстановки в акватории Красного моря и Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Евросоюза соперничать с Россией за Севморпуть.
В начале месяца Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по этому маршруту.
В августе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о рекордном числе китайских рейсов по СМП.