Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.3 комментария
В Бангладеш на парламентских выборах лидирует правящая партия «Авами лиг»
Правящая в Бангладеш партия «Авами лиг» («Народная лига») лидирует на всеобщих парламентских выборах, которые прошли в воскресенье
По предварительным данным подсчета голосов, партия «Авами лиг» получила в парламенте 151 место из 300, которые распределяются в результате выборов – еще 50 мест зарезервированы для женщин и будут распределены между партиями в тех же пропорциях, что и первые 300, сообщает ТАСС.
Отмечается, что парламентское большинство дает возможность лидеру партии «Авами лиг» – действующему премьер-министру страны Шейх Хасине, правящей страной с 2009 года, – четвертый раз подряд занять пост главы правительства.
Явка на 12-х в истории Бангладеш парламентских выборах составила 40% и считается низкой.
Напомним, что перед выборами главная оппозиционная сила – Националистическая партия Бангладеш (BNP) – объявила бойкот голосованию, считая его организацию несправедливой.
Они провели многочисленные акции протеста в течение последних месяцев с блокадой дорог и поджогами транспорта, угрожали заблокировать работу избиркома. Шейх Хасина назвала эту партию террористической.
Голосование прошло в условиях повышенных мер безопасности. Правопорядок в день выборов в Бангладеш обеспечивали 750 тыс. представителей силовых структур, включая армию. В бангладешской полиции оценили, что выборы прошли спокойно за исключением нескольких стычек сторонников разных политических сил между собой и с правоохранителями.
ТАСС отмечает, что Шейх Хасина поддерживает с Россией дружеские отношения, страны активно взаимодействуют на международной арене, развивают двустороннее сотрудничество.
В частности, Росатом строит в стране первую АЭС по российскому проекту поколения «3+», а минувшей осенью в порт Чаттагонг впервые за полвека зашел отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга».
Ранее сообщалось, что ЦИК России пригласил коллег из Бангладеш наблюдателями на выборы российского президента.
«Приглашение было с признательностью принято», – заключил он.