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Всеобщие парламентские выборы начались в Бангладеш
Двенадцатые парламентские выборы начались в Бангладеш
В Бангладеш усиленны меры безопасности на время выборов в связи с бойкотом и забастовкой со стороны главной оппозиционной партии страны
Голосование в Бангладеш началось в воскресенье утром и продлится восемь часов на более чем 42 тысячах избирательных участков по всей стране, передает РИА «Новости».
По данным агентства, в выборах примут участие 119,1 миллиона зарегистрированных избирателей.
При этом основная оппозиционная Националистическая партия Бангладеш, возглавляемая бывшей премьер-министром Халедой Зия, накануне объявила 48-часовую всеобщую забастовку.
Поводом стало заявление партии, что честность выборов при премьер-министре Шейхе Хасине не может быть гарантирована.
Кроме того, оппозиция пообещала сорвать выборы, призывая к забастовкам и предлагая людям присоединиться к бойкоту.
Ранее сообщалось, что российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш.