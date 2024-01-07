Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?5 комментариев
Израиль заявил, что ХАМАС научилось строить высокоточные ракеты при помощи Ирана
Израильские военные нашли доказательства того, что движение ХАМАС при иранской поддержке стало разрабатывать компоненты для высокоточных крылатых ракет, заявили в армии Израиля.
В ходе рейдов в последние недели по нескольким районам Газы военные нашли туннель, где находилось производство оружия, найдены доказательства того, что ХАМАС «под руководством Ирана» научилось делать высокоточное и стратегическое оружие, заявили в армии Израиля, передает РИА «Новости».
Военные предоставили фото, на которых якобы видны части крылатых ракет.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».